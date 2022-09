Lisa scheurde haar kruisband. Zou ze ooit weer kunnen sporten?

Stichting St. Anna ZorggroepDe 25-jarige handbalster Lisa Cuypers was altijd bloedfanatiek. Twee keer in de week trainen en elk weekend een wedstrijd. “We spelen eerste klasse en afgelopen seizoen gingen we heel goed, echt richting het kampioenschap.” Precies dat was altijd haar grote droom. En het lukte, de dames werden kampioen. Maar tijdens de beslissende wedstrijd zat Lisa langs de kant met een gescheurde voorste kruisband. Zou ze ooit nog op hetzelfde niveau kunnen spelen?

Volledig scherm Rob Bogie © Stichting St. Anna Zorggroep Rob Bogie, orthopedisch chirurg bij Anna Topsupport, valt maar gelijk met de deur in huis. “Een achterste kruisband kan vanzelf genezen, maar een voorste kruisband niet. Toch is daarmee niet gezegd dat Lisa nooit meer op hoog niveau kan sporten.” Voordat we meer vertellen over de mogelijke behandelingen, legt Rob uit hoe een kruisbandletsel kan ontstaan. “Dit gebeurt vaak bij sporten waarbij je het been draait, terwijl je voet blijft staan. Als je been te ver doordraait, gaat het mis.” Ironisch genoeg liep Lisa haar letsel niet op tijdens het handballen, maar in haar skivakantie.

Eerst een MRI, daarna naar de orthopedisch arts

Eerst hoopte ze nog dat het wel mee zou vallen. “Ik ben daar naar de dokter geweest, maar op de foto’s was niet zoveel te zien. Ik kreeg wel het advies om thuis een MRI te laten maken.” Na haar vakantie maakte ze een afspraak bij Anna Topsupport en ze kon vrijwel direct terecht. “Ik kreeg eerst een MRI en daarna kon ik meteen door naar dokter Bogie die de uitslag met mij besprak. Dat verliep heel snel en soepel, ik wist gelijk waar ik aan toe was.”

“Met een doorverwijzing kan je heel snel terecht op ons kniespreekuur”, beaamt Rob. “Daar maken we eerst een MRI. Op die manier winnen we tijd, want de patiënt komt gelijk bij mij binnen met een diagnose. Desgewenst kunnen ze aansluitend naar de anesthesist om een operatiedatum af te spreken of naar de fysiotherapeut voor de intake. We hebben al die disciplines onder één dak en dat zorgt ervoor dat we snel kunnen schakelen.”

Alleen trainen of ook opereren na een kruisbandletsel?

Ook de diagnose van Lisa was meteen duidelijk. Haar voorste knieband was gescheurd. “Kortweg gezegd kan je in zo’n geval kiezen uit twee opties”, legt Rob uit. “Je kunt er voor kiezen om de knie weer stabiliteit te geven door de juiste spieren te trainen of je kiest voor een operatie gevolgd door een revalidatietraject. Nu moet ik daarbij wel zeggen dat de draai-instabiliteit, zoals wij dat noemen, heel moeilijk trainbaar is. Dus je kunt je voorstellen dat mensen die veel voetballen, handballen of een andere sport beoefenen waarbij je veel wegdraait, meer baat hebben bij een operatie.”

Lisa koos vanwege haar passie voor het handballen voor de operatie. “Eerst moest mijn knie aansterken, dus na het gesprek met dokter Bogie en een intake bij de fysiotherapeut ben ik meteen gestart met fysio en na twee maanden was mijn knie sterk genoeg en werd ik geopereerd. Ik werd enorm goed voorbereid op de ingreep en toen ik de operatie inging, was ik eigenlijk heel relaxed. Het is me ook echt meegevallen. Ik ben op een woensdag geopereerd en de vrijdag daarna kon ik meteen starten met fysio. Het is wel steeds een half uurtje rijden naar Anna Topsupport, maar dat heb ik er graag voor over. Ik heb er bewust voor gekozen om daar het volledige traject te volgen. Ik heb een superfijne fysio, de sfeer is heel goed en ze zijn heel deskundig, ik heb echt het gevoel dat ze voorlopen.”

Wetenschapsbureau en sportcongres

En daar heeft Lisa zeker een punt, Anna Topsupport heeft een eigen wetenschapsbureau dat onderzoek doet op het gebied van sport en ze organiseren een tweejaarlijks sportcongres in het Philips Stadion. “Ons wetenschapsbureau heeft ook onderzoek gedaan naar dit specifieke kruisbandletsel”, weet Rob te vertellen. “Natuurlijk willen we in de eerste plaats dat iemand zijn of haar kruisband helemaal niet scheurt en daarvoor geven we sportbegeleiding, maar als het eenmaal gebeurd is, willen we ook graag voorkomen dat iemand na de operatie voor een tweede keer de kruisband scheurt. Daarom ondergaat elke patiënt negen maanden na de operatie een testbatterij met oefeningen en sprong- en krachttesten en aansluitend krijgen ze advies voor het laatste stukje revalidatie. Op die manier proberen we ze te begeleiden tot ze weer klaar zijn om intensief te gaan sporten.”

“Mijn doel is om dit seizoen nog een paar wedstrijden mee te pikken”, laat Lisa weten. “Maar wel pas als mijn fysiotherapeut uitspreekt dat het mag. Ik vertrouw volledig op de deskundigheid van de specialisten van Anna Topsupport. Ze werken ook met professionele sporters, zoals motorcrossers en het team van PSV, dus ze weten waar ze het over hebben. Ik ben heel blij met de behandeling en begeleiding die ik nu krijg, daardoor durf ik er weer op te hopen om nog een keer kampioen te worden met mijn team.”