Met een e-bike sta je nooit meer in de file. En rij je lekker ‘groen’

Onlangs hebben Jan en Robert hun fonkelnieuwe e-bike store geopend. “Hier kunnen we onze e-bikes prachtig presenteren”, zegt Jan trots. “We zitten binnen de ring van Eindhoven, maar in een rustig gebied. Voor de winkel ligt een breed fietspad waar je gemakkelijk een proefrit kunt maken. Dat is wel zo veilig.” Ook de accessoires in de winkel zijn toegespitst op e-bikes, met een grote collectie fietstassen, helmen, sloten, e-bike accessoires en regenkleding. “Ook hebben we een state of the art en open werkplaats”, zegt Robert. “Onze monteurs werken met de modernste apparatuur om elke e-bike in tiptop conditie te houden. Trouwens, wij zijn nog op zoek naar e-bike monteurs. Dus neem gerust contact op!”