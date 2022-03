Minder geluidsoverlast door verduurzaming van vliegveld

Geen late vluchten meer

Veel omwonenden hebben het vast al gemerkt. Om geluidhinder laat op de avond voor de omgeving te beperken, worden vanaf oktober 2021 na 23.00 uur geen vluchten meer gepland. Vertraagde vluchten mogen nog wel landen tussen 23.00 en 24.00 uur. Dit mogen er in ieder geval niet meer zijn dan acht per dag (tenzij sprake is van zeer bijzondere omstandigheden), waarvan er maximaal twee na 23.30 uur vertraagd mogen landen tot met een maximum van vijftig per jaar in 2022. Ook is voor 2022 de maximaal toegestane geluidbelasting kleiner dan in voorgaande jaren. Daarnaast groeit het aantal vliegbewegingen van Eindhoven Airport al jaren niet meer. Het in de vergunning opgenomen aantal vliegbewegingen is al drie jaar op rij, vanaf 2020, bevroren op het niveau van 2019, namelijk maximaal 41.500 per jaar.