Mode, techniek, gastvrijheid: Dit is waarom jouw (volgende) carrière in de optiek ligt!

Optiek VerhoevenIn Nederland dragen meer dan 9 miljoen mensen een bril of lenzen. Kun je nagaan hoeveel mensen jij, als opticien, kunt helpen! Met beter zicht natuurlijk. Maar een opticien bij Optiek Verhoeven is nog veel meer. Wat dacht je van de zorg voor iemands ogen, adviseur van stijl of het technische aspect. De optiekwereld biedt veel banen, kansen en doorgroeimogelijkheden.

Toekomst in de optiek

Online groeien de mogelijkheden om een bril aan te schaffen. Maar gelukkig voor opticiens blijft de winkel het belangrijkste aankoopkanaal voor een bril. “De persoonlijke hulp bij het opmeten van ogen, het passen van een bril, hulp bij uitzoeken en het afstellen, zodat de bril meteen lekker zit, blijft een behoefte waarbij alleen een opticien kan helpen. Een gastvrij ontvangst met een kopje koffie en een praatje, dat is waar je de mensen mee naar de winkel trekt. Natuurlijk gaan steeds meer mensen een bril dragen. Door de vergrijzing, maar zeker ook omdat een bril allang niet meer iets is om je voor te schamen. Dus reken maar dat het lekker druk blijft in de optiek,” aldus Tijn Verhoeven, algemeen directeur van Optiek Verhoeven.

Werkdag van een opticien

Volledig scherm © Optiek Verhoeven “Als opticien heb je klanten in alle leeftijden. Klanten met verschillende zorgvragen. En klanten met verschillende stijlvragen. Zo kun je ’s ochtends een afspraak hebben staan voor een oogmeting omdat een brugklasser het digibord niet meer kan lezen. En zoek je daarna een mooie leesbril uit samen met een hippe oudere dame. In de middag staat een afspraak gepland met een vertegenwoordiger van dat nieuwe merk brillen om te kijken hoe je de collectie aan kunt vullen en daarna help je iemand die een vakantie gepland heeft aan een zonnebril op sterkte. Geen dag is hetzelfde.”

Zorg voor ogen

Een opticien zorgt voor goed zicht. Tijn: “Elke persoon die Optiek Verhoeven binnenloopt heeft een andere behoefte om zijn of haar zicht te verbeteren. Als opticien ben je deskundig en door te werken met onze meest innovatieve apparatuur, kun je de perfecte oplossing aandragen voor elke zorgvraag. Daarbij heb je ook de taak om mogelijke oogziektes te ontdekken. Monitoren noemen we dat. Een beginnende staar of andere oogziekte kan door jou opgemerkt worden, waardoor je de klant direct van passend advies kan voorzien en doorsturen naar een oogarts. Advies over droge ogen of het zoeken naar een perfecte computerbril bij blijvende hoofdpijn. Je helpt iedereen weer op weg.”

Stijladvies van de opticien

Volledig scherm © Optiek Verhoeven In tegenstelling tot vroeger is een bril helemaal niet meer iets om je voor te schamen. Het is een aanvulling op je stijl! Voor iedereen ligt de perfecte bril te wachten. Je moet hem alleen even vinden. En daar zijn de opticiens van Optiek Verhoeven een belangrijke schakel. “Je bent op de hoogte van de nieuwste collecties en stijlen. En kan een klant perfect adviseren welke bril het beste bij iemands gezicht, persoonlijkheid en stijl past. Uit onderzoek blijkt dat 62,1% van de klanten zichzelf hipper vinden met een bril. Ook leuk om te weten, meer dan 60% heeft meer dan 1 bril! Eigenlijk ben je als optiek dus ook een modezaak. En als opticien dus stijladviseur!”

Doorgroeien in de optiek

Bij Optiek Verhoeven bestaan genoeg doorgroeimogelijkheden. Op het technische aspect bijvoorbeeld. “Als je dat ziet zitten, kun je je helemaal uitleven in de werkplaats,” volgens Tijn. “Metingen met hightech apparatuur en glazen op maat slijpen. Zit een bril niet helemaal lekker? Met jouw technische inzicht stel je de pasvorm wat bij en repareer je kleine defecten, zodat een klant weer met een goed passende bril de winkel uitloopt. Of nog verder ontwikkelen? Wat dacht je van contactlensspecialist? Of een studie tot optometrist? Hiermee word je een specialist op het gebied van oogafwijkingen.”

Ontdek Optiek Verhoeven als werkgever!

Volledig scherm © Optiek Verhoeven Zie jij het wel zitten? “Informeer zeker eens naar de mogelijkheden. Die zijn er namelijk volop en in verschillende van onze mooie winkels. Heb jij je diploma’s al? Dan is er zeker plek voor je. Maar ook als je de opleiding wilt gaan volgen, ben je van harte welkom. Werken en leren tegelijk. Want in de optiek leer je het meest in de praktijk.” Op de website vind je meer informatie en welke stappen je kunt ondernemen om jouw carrière te maken bij Optiek Verhoeven.