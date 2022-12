Modern onderwijs: zelf kiezen, doen en groeien

Kempenhorst CollegeDe wereld om ons heen verandert razendsnel door technologische ontwikkelingen, digitalisering, internationalisering en duurzaamheid. Het Heerbeeck College in Best heeft de afgelopen jaren hard gewerkt aan het ontwikkelen van nieuw onderwijs dat hier nauw bij aansluit en past bij de behoeften van de nieuwe generatie leerlingen.

In het nieuwe onderwijsconcept staat de persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen centraal; zelf kiezen, zelf doen en zelf groeien. Zo doen ze niet alleen kennis op, maar ontwikkelen ze ook vaardigheden, zoals plannen, verantwoordelijkheid nemen, samenwerken en reflecteren. Op deze manier gaan ze ook steeds meer zelf bepalen hoe en wat ze leren, waar ze naartoe willen en hoe hun toekomst eruitziet.

Samenwerken

De leerlingen krijgen goede vaklessen en een eigen coach in een groepje van 15 leerlingen. Samen met de coach bepalen de leerlingen waar ze aan willen werken en op welke manier. Ze mogen namelijk voor 20 procent van hun lestijd zelf kiezen of ze een extra vakles, stilte- of samenwerkingsuur willen of dat ze het uur willen gebruiken om hun talenten te ontdekken.

Kennismaken met het bedrijfsleven

Daarnaast is het Heerbeeck College een echte Brainportschool en wordt er drie keer per jaar een Brainport Challenge week georganiseerd. In deze weken worden geen lessen gegeven, maar werken de leerlingen aan een opdracht uit het bedrijfsleven, een instelling of de maatschappij. Dit kan zowel in het binnen- als buitenland plaatsvinden.

Door het werken aan deze opdrachten leren de tieners om samen te werken, oplossingen te creëren, te plannen, doorzetten en presenteren. Ze ervaren hoe organisaties werken, hoe ze zelf in een internationale omgeving functioneren en hoe ze hun vaardigheden ook buiten de schoolomgeving kunnen toepassen. Op deze manier worden leerlingen zowel in de reguliere schoolweken als in de Brainport Challenge weken steeds uitgedaagd om naar zichzelf te kijken en keuzes te maken die goed zijn voor de eigen ontwikkeling.

Tijdens de open avond vrijdag 27 januari kunnen leerlingen van groep 7 en 8 ervaren hoe het Heerbeeck College hen op een afwisselende manier voorbereidt op hun toekomst. Meer informatie is te vinden op groep8.heerbeeck.nl.

Leerlingen die zich oriënteren op het VMBO zijn ook van harte welkom op het Kempenhorst College in Oirschot.

