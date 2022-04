Naar buiten! Voordelen van een zonnebril op sterkte

Optiek VerhoevenZodra de zon doorkomt, komen de meest modieuze zonnebrillen voorbij. Maar wat doe je als je al brildrager bent? Met een gewone zonnebril zie je immers niet veel meer. Een zonnebril op sterkte is de oplossing en is in veel situaties heel handig. Maroni Vervoordeldonk, gastvrouw bij Optiek Verhoeven aan de Vrijstraat in Eindhoven zet ze even voor je op een rij.

De beste zonnebril op sterkte voor vakantie

Maroni: “Zon, zand en water zijn dé ingrediënten voor een onvergetelijke vakantie. Maar ze reflecteren ook het meest. Een zonnebril op sterkte is dan heel handig. Want én er verandert niets aan jouw scherpe zicht. Én jouw ogen zijn beschermd tegen zonnestralen. Rondkijken over het strand of genieten op een terras zijn geen probleem. Een zonnebril op sterkte is met name een goed idee voor contactlensdragers! Een dagje strand? Zand in je lenzen is niet echt fijn en zwemmen met lenzen in is al helemaal geen goed idee. Een zonnebril op sterkte is de oplossing voor deze ontspannende momenten. Tegelijk goed zien en je ogen beschermen tegen de zon.”

Zonnebril op sterkte onmisbaar in de auto

Het eerste voorjaarszonnetje, volop zomer of laaghangende zon in het najaar, maar ook een nat, reflecterend wegdek. Allemaal situaties die een automobilist makkelijk kan oplossen met een goede zonnebril. “Als je al brildrager bent, is dat natuurlijk minder makkelijk. Jouw goede zicht moet immers behouden worden. Een overzetbril kan een uitkomst zijn, maar is minder hip... Een stijlvolle zonnebril op sterkte biedt pas echt rust. Je behoudt je scherpe zicht, maar je bent ook verzekerd van een rustige blik om de weg te vervolgen, zonder hinderlijke schittering of reflectie.”

Buiten sporten met zonnebril op sterkte

“Als het even kan, wil je natuurlijk buiten sporten! Aan de conditie werken in de frisse lucht met een zonnetje erbij,” stelt Maroni zich voor. “Met (dag)lenzen in, mis je niets aan goed zicht en draag je makkelijk een zonnebril. Maar mogelijk kun je geen lenzen dragen of heb je, als brildrager, niet zomaar lenzen voor handen. Ook hier kan een zonnebril op sterkte een goed idee zijn. Zelfs sportzonnebrillen kunnen op sterkte gemaakt worden. Of wat denk je van de wintersport? In de sneeuw is het extra fijn met een zonnebril op sterkte. Geen gedoe met een gewone bril of lenzen. Gewoon die zonnebril op sterkte op de neus en genieten.”

Zonnebril op sterkte

Bijna elke zonnebril kan op sterkte gemaakt worden. Door er ander glas in te zetten dat op maat gemaakt is voor jou en met jouw sterkte. “Samen zoeken we naar een passende kleur voor het glas en de coating naar jouw wens. Jouw opticien geeft je graag advies en vertelt meer over de mogelijkheden. Kom eens langs, dan laten wij jou de voordelen van een zonnebril op sterkte ontdekken!”

In de maanden april en mei ontvang je bij Optiek Verhoeven, Vrijstraat 52 in Eindhoven, een gratis zonnebril op sterkte bij aankoop van een complete bril. Vraag naar de voorwaarden in de winkel.