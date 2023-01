Nachtlenzen corrigeren je ogen terwijl je slaapt

Het dragen van nachtlenzen is de manier om vrijuit te kunnen sporten. Of je nu hardloopt, tennist, hockeyt of zwemt, met nachtlenzen kun je je volledig focussen op je sport en de wedstrijd. Je draagt overdag geen lenzen of bril, en toch zie je alles haarscherp. Geen zorgen over het verliezen van je lenzen of het beslaan van je brillenglazen, of jeukende, geïrriteerde of droge ogen door het dragen van lenzen. Maar ook tijdens de vakantie of als je ‘s avonds uitgaat, kan je precies doen waar jij zin in hebt. Je hoeft niet bang te zijn dat je lenzen aan het einde van de dag droger aanvoelen of minder lekker zitten.