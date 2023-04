Niet-aangeboren hersenletsel: waar vind je de juiste hulp en begeleiding?

Stichting SWZNiet-aangeboren hersenletsel. Als je er zelf mee geconfronteerd wordt of iemand die dichtbij je staat, heeft dat een enorme impact op je leven. Er ontstaat een breuk in je levenslijn: je leven vóór het hersenletsel en je leven erna. Het wordt nooit meer zoals het was. Hoe ga je daarmee om? Waar vind je de juiste hulp en begeleiding? Lukt het nog om een zinvolle invulling te geven aan jouw leven?

SWZ zorg ondersteunt en begeleidt mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). NAH is een verzamelterm voor schade die je oploopt aan je hersenen en kan op verschillende manieren ontstaan. Bij de een wordt hersenletsel veroorzaakt door een verkeersongeval en bij de ander door een beroerte of hersentumor. Net als de oorzaken, zijn ook de gevolgen van hersenletsel zeer divers. Juist om die reden zet SWZ zorg in op een persoonlijke aanpak. Maatwerk.

Worstelen met de gevolgen van niet-aangeboren hersenletsel

Om dat toe te lichten gebruiken we als voorbeeld een 28-jarige vader van een pasgeboren baby’tje. Hij had een verantwoordelijke baan en een druk leven, maar op de snelweg ging het mis. Hij werd slachtoffer van een verkeersongeluk. Na het ongeval revalideerde hij en fysiek gaat het de goede kant op, maar hij heeft ook hersenletsel opgelopen, waardoor hij onder andere last heeft van overprikkeling, geheugenproblemen en concentratieverlies. Elke dag worstelt hij met deze gevolgen, zowel op zijn werk als thuis.

Relatiebeheerders Monica van der Meer en Marian Smits leggen uit hoe SWZ zorg in dit geval hulp en ondersteuning kan bieden: “Voor mensen zoals deze jonge vader kunnen we een jobcoach inzetten om samen te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn op zijn werk. Omdat de problemen ook thuis de kop opsteken, kunnen we daarnaast een ambulant begeleider inzetten die aan huis komt. Samen met deskundigen op het gebied van NAH kan deze jonge vader leren hoe hij om moet gaan met zijn energiebalans en hoe hij weer structuur kan aanbrengen in zijn leven. Met als doel dat hij zijn leven weer op de rit krijgt.”

Om leren gaan met de beperking die je hebt

Een dame van 56 die hersenletsel heeft opgelopen door een hersenbloeding, heeft een heel andere hulpvraag dan het hierboven omschreven verkeersslachtoffer. Zeker als ze na haar hersenletsel worstelt met een arm die nauwelijks functioneert of misschien zelfs in een rolstoel is beland. Zij heeft mogelijk baat bij de dagbesteding van SWZ zorg.

“Eigenlijk noemen we het liever geen dagbesteding meer. Die term doet geen recht aan de behandeling en begeleiding die onze cliënten hier krijgen. Bovendien zijn we onze dagbesteding aan het veranderen. Vroeger waren mensen misschien nog voldoende geholpen als ze een paar middagen per week creatief bezig konden zijn, maar de dagbesteding die wij bieden behelst heel wat meer dan alleen dat”, licht Marian toe.

“We leren de deelnemers om te gaan met de beperking die ze hebben”, vult Monica haar collega aan. “Soms wordt iemand na hersenletsel heel passief en wij motiveren diegene om in beweging te blijven en zelf initiatief te nemen. Daarbij kijken we welke thema’s ondersteunend zijn voor de cliënt, zoals taal en communicatie, maar ook bewegen en sporten. Vandaag de dag zetten we veel meer in op participatie in de maatschappij, zodat het leven van mensen na hersenletsel dichter bij het leven ligt dat ze daarvoor hadden. De dagbesteding hoeft dan ook niet per se plaats te vinden op een locatie van SWZ zorg, want we kijken ook wat de mogelijkheden zijn in de eigen omgeving. Misschien kunnen ze terugkeren naar de vereniging waar ze altijd actief waren of vrijwilligerswerk gaan doen dat aansluit bij de baan die ze vroeger hadden. Het gaat om maatwerk, passend bij de vraag van de cliënt en in veel gevallen ook de hulpvraag vanuit het netwerk van de cliënt. Het draait erom dat mensen een zinvol leven hebben en zichzelf weer nuttig voelen.”

Meer informatie

Meer weten over de behandeling en ondersteuning voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel in alle leeftijden? Bespreek het met jouw specialist of huisarts en kijk op de website van SWZ zorg.

