Nieuwe afscheidsmogelijkheden in Eindhoven: Genneper Afscheidshuis

Alles is mogelijk in het Genneper Afscheidshuis. Zowel de verzorging van de overledene, de opbaring, het afscheid, als ook het samenzijn na de uitvaart vinden plaats onder één dak. Gert-Jan Hendrikx, vertelt: „We bieden ruimte voor wat ruimte vraagt. Wat belangrijk is vertellen de mensen mij, maar ik hoef natuurlijk niet alles te weten. Zie mij als een ‘mogelijkmaker’. Daarbij vinden we het belangrijk dat je op je gemak bent bij ons, dat het voelt zoals thuis en er geen tijdsdruk is. Gastvrijheid is dan ook een belangrijke waarde binnen het Genneper Afscheidshuis”. Het verwezenlijken van een gedenkwaardige uitvaart staat voorop bij de medewerkers van het uitvaartcentrum.