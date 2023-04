Op de juiste voet verder: zo pak je veelvoorkomende wandelklachten aan

Enkelklachten, achillespeesklachten, middenvoetklachten en klachten aan de voorvoet zijn veelvoorkomende klachten die wandelen onaangenaam kunnen maken. De meesten staan er niet bij stil dat voetklachten kunnen zorgen voor klachten in de rest van het lichaam. Een verkeerde voetstand of een verkeerd looppatroon kan pijn aan de knieën, rug en heupen veroorzaken.

“Klachten kunnen ontstaan door verkeerde schoenen of een verkeerde wandeltechniek,” aldus Maarten van Maurik, podoloog en winkelmanager van voet- en beweegcenter Buchrnhornen. Een podoloog is gespecialiseerd in het herkennen en behandelen van klachten aan de voeten en houding gerelateerd aan de stand van je voeten.

Veelvoorkomende wandelklachten

Achillespeesklachten ontstaan vaak door overbelasting of het dragen van de verkeerde wandelschoenen. Koelen en een drukverband kunnen een eventuele zwelling of ontstekingsreactie verminderen. Een steunzool kan helpen om problemen te voorkomen. Het is daarbij wel belangrijk dat er goed wordt gekeken naar je voet en de manier waarop je je voet afwikkelt.

Een veelgehoorde klacht die het wandelen onaangenaam kan maken, is instabiliteit van de enkels. Een instabiele (of zwakke) enkel ontstaat meestal na eerdere enkelverstuikingen. Als je een zwakke enkel hebt, wordt de kans op het verzwikken van de enkel groter. Je kunt je enkel intapen of een brace gebruiken voor extra comfort tijdens belasting. Daarnaast bieden hoge wandelschoenen de nodige steun.

Een andere blessure die roet in het eten gooit van menig wandelaar, is hielspoor. Dit is een ontsteking van de aanhechting van de peesplaat tussen de hiel en de tenen. Een hielspoor begint geleidelijk, vaak met pijn onder je voet. Overbelasting, maar ook het dragen van schoenen die niet geschikt zijn, zijn de meest voorkomende oorzaken van hielspoor.

Als je voetklachten hebt, is voldoende rust nemen belangrijk. Daarnaast is het zinvol om te achterhalen wat de oorzaak van je klachten is en je schoeisel daar indien nodig op aan te passen.

Oplossing vaak simpel

Als je eenmaal weet wat de oorzaak is van voetklachten, is de oplossing vaak eenvoudig. Zelfs de manier waarop je de veters van je wandelschoenen strikt, kan klachten veroorzaken of voorkomen. In sommige gevallen ligt de oorzaak van of de oplossing voor het probleem wat complexer. Met het vroegtijdig herkennen van klachten, kun je voorkomen dat het erger wordt. Daarom biedt Buchrnhornen een gratis loopscan aan. Hierbij wordt er onder andere gekeken naar je lichaamshouding en loopgedrag.

Buchrnhornen is een Brabants familiebedrijf met ruim 70 jaar ervaring. In dit multidisciplinaire voet- en beweegcentrum werken verschillende professionals samen. In de schoenenwinkel word je geholpen door een team van voetkundig adviseurs die zijn opgeleid om klachten die ontstaan vanuit een verkeerde voetstand en/of een verkeerd looppatroon te voorkomen of te verhelpen.

Heb je net dat beetje extra aandacht nodig vanwege een situatie die meer vraagt dan alleen goed passende wandelschoenen? Dan helpt Buchrnhornen je verder op weg met het multidisciplinaire team.

Voetklachten? Blijf er niet mee lopen

De meeste wandelklachten kunnen goed behandeld en zelfs voorkomen worden. Neem het altijd serieus als je tijdens het wandelen (lichte) pijn voelt. Wil je klachten aanpakken of voorkomen en stevig in je schoenen staan? Vraag dan nu een gratis loopscan aan.