Op wandel- of fietstocht in Helmond? Maak een stop voor deze ambachtelijke kwekerij

Een vernieuwd terras, een uitgebreider assortiment en een nieuwe bedrijfsfilm. De afgelopen jaren is er flink geïnvesteerd in Rijpelaal. Maar wie denkt dat het voor Paul tijd is om op zijn lauweren te rusten, heeft het mis. Terwijl de vergunningsaanvraag voor een nieuwe kwekerij bij de gemeente Helmond ligt, neemt hij een failliete snoekbaarskwekerij over in Meterik, in Limburg. “We groeien hard en snel. Wachten tot de vergunningsaanvraag is goedgekeurd voor uitbreiding in Helmond willen we niet.” De opening van de nieuwe vestiging in Limburg laat nog even op zich wachten. De kwekerij wordt volledig gerenoveerd door Meulendijks. Maar het palingpaviljoen aan de Rijpelberg is klaar voor de zomer. De winkel en het terras zijn zeven dagen per week geopend.