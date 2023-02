Oud papier? Dat moet vanaf nu in de blauwe container

Gemeenschappelijke Regeling CureOp zes maart is de start van het uitzetten van de nieuwe papiercontainers in Eindhoven. Deze containers hebben de vertrouwde grijze kleur, maar zijn voorzien van een blauwe deksel. Met een inhoud van 240 liter bieden deze containers voldoende plek om het oud papier en karton te verzamelen.

Met de blauwe afvalcontainer scheid je voortaan gemakkelijk jouw oud papier en karton. Papier op de goede manier scheiden van ander afval is belangrijk. Oud papier en karton is te verwerken tot nieuw papier en karton. Dat scheelt grondstoffen, is goedkoper en veel beter voor het milieu.

De blauwe container wordt bij je thuisgebracht

Het uitzetten van de blauwe papiercontainers gaat in fases: je ontvangt een brief vanuit Cure wanneer de bak bij jou wordt afgeleverd. Dit geldt alleen als je een voor-en/of achtertuin hebt, bewoners van een appartement of flat krijgen de nieuwe papiercontainer dus niet en kunnen het oud papier gewoon aan de straat zetten. De bak wordt op de stoep neergezet en er zit een adressticker op, zodat je weet welke bak van jou is. Ook bevat de bak een chip, welke is gekoppeld aan jouw huis. Het is dus belangrijk dat je de juiste container meeneemt.

Volledig scherm © Gemeenschappelijke Regeling Cure

Wijziging inzamelfrequentie

Met de introductie van de blauwe papiercontainer verandert ook de inzamelfrequentie. Het oud papier en karton wordt, nadat je de bak hebt ontvangen één keer in de vier weken opgehaald. Halverwege maart staan de nieuwe inzamelroutes live in de afvalkalender; dit is vanaf dan te zien in de Cure app of op de Afvalwijzer.

Gebruik de container alleen voor oud papier en karton

Papier en karton is honderd procent recyclebaar maar dan mag er geen ander afval bij zitten. Het is daarom belangrijk dat je alleen papier en oud karton in de bak doet. Als er ander afval in zit, wordt de container namelijk niet geleegd. Daarnaast mag er voortaan geen papier en oud karton meer naast de bak worden gezet; grote hoeveelheden kun je naar de milieustraat brengen met de Cure milieupas. Meer informatie vind je op de website.