PBD inleverlocaties bijna verdubbeld in Eindhoven

Nu nog makkelijker afval scheiden in Eindhoven

De gemeente Eindhoven vindt het belangrijk om goed afval te scheiden en daarom komen er extra containers voor Plastic verpakkingen, Blik en Drinkpakken (PBD). In totaal wordt het aantal locaties waar PBD ingeleverd kan worden bijna verdubbeld. De meeste inzamelpunten bevinden zich nu rondom winkelcentra en supermarkten, maar om het makkelijker te maken en de afstand te verkorten, komen deze locaties in woonwijken. Via een bewonersbrief en informatieborden worden inwoners op de hoogte gebracht van de nieuwe inzamellocaties. Meer informatie over het goed scheiden van PBD is te vinden op de website van Cure.

Ontvang een nieuwe minicontainer

Volledig scherm Ook voor het inzamelen van papier en karton gaat één en ander wijzigen. In de eerste helft van 2023 ontvangen Eindhovense huishoudens een blauwe minicontainer. Deze is bestemd voor papier en karton. Alle woonadressen die de container krijgen, ontvangen hier eind 2022 meer informatie over. Cure is achter de schermen druk met de voorbereidingen voor het uitwerken van de uitrol. Meer informatie hierover volgt op korte termijn via diverse kanalen.

Zo kan jij bijdragen aan het verminderen van bijzet!

We blijven nog even in de afvalsfeer. Geregeld wordt afval naast de openbare ondergrondse containers geplaatst. Dit noemt de gemeente ‘bijzet’. Er worden niet alleen zakken naast de containers gezet, maar ook banken, matrassen en tuinmeubels. Dit is uiteraard niet de bedoeling. Wist je dat jij zelf kunt bijdragen aan het verminderen van ‘bijzet’?

Zie je afval naast een container? Check dan of er ruimte is, 9 van de 10 keer is er nog voldoende plek in de containers voor afval. Is de container toch vol? Neem de zak dan mee naar huis of probeer een andere bak in de buurt. Je kunt deze openen met de Cure-milieupas. Heb je meubels (of andere groot afval) die weg moeten? Breng je afval dan naar de milieustraat of laat het thuis ophalen. Grofvuilstickers of Big Bags zijn via de Cure-webshop te bestellen. Zie je dat iemand afval naast de container zet? Maak een melding; hij of zij krijgt vervolgens een boete van € 145,-.

Uiteraard doet Cure er ook alles aan om het ‘bijzet’ te verminderen. Na een melding wordt afval meteen opgeruimd, men leegt containers tijdig en Cure informeert de inwoners via stickers op containers, de Cure website en -app én via Facebook en Instagram voldoende over afvalscheiding.

Grof afval? Breng het naar de milieustraat in Acht

Volledig scherm Grof afval (zoals banken en ander meubilair) hoort niet thuis bij de milieustraat. Alles wat niet in de container(s) past, kun je naar de milieustraat in Acht brengen. Plan je een bezoekje? Vergeet dan je milieupas niet, welke in januari 2022 bij jou thuis op de mat is beland. Geen pas ontvangen? Vraag hem aan via de website. Even vergeten wat wel en niet thuishoort in de container? In dit artikel lees je er alles over.

Zo blijf je up to date!

Voor relevante informatie, interessante feiten en leuke weetjes over afval en duurzaamheid, raadpleeg je de website of volg je Cure op Facebook en Instagram. Het is nu ook mogelijk om de Cure Afval app te downloaden voor je mobiel of tablet. Hiermee blijf je altijd op de hoogte van de laatste versie van de afvalkalender en ook kun je wijzigingen in ophaaldagen (rondom feestdagen) terugvinden. De app is eenvoudig en gratis te downloaden via de Appstore of Google Play store.