Persoonlijkheid gaat boven een ‘technisch’ papiertje

Van Lieshout Snackwaren‘Als leidinggevende denk ik vaak aan mijn vader die klokkenmaker was’, vertelt Jaap Bertens, site manager bij Van Lieshout Snackwaren in Helmond, in de volksmond de frikandellenfabriek, onderdeel van Van Geloven. ‘Als hij een klok uit elkaar haalde, zag ik al die radertjes liggen. Dan besefte ik dat deze alleen werken als ze allemaal met elkaar verbonden zijn. Zo werkt het wat mij betreft ook met mensen in ons bedrijf: wat je ook doet, we zijn allemaal even belangrijk om het geheel draaiende te houden. We hebben een prachtig geavanceerd bedrijf vol techniek, maar de mensen maken uiteindelijk het verschil.’