Pure liefde: zo verloor Brabantse Mark zijn hart aan Italiaanse olijfolie

Mark Lemmens is een echte Italofiel. Zodra hij in Italië aankomt en zijn eerste espresso in een koffiebar drinkt, voelt hij zich zen. De manier van leven spreekt hem aan, maar ook de hartelijkheid en het eten. ‘Italianen zijn er meesters in om met de meest simpele spullen iets heel lekkers te maken. Dat komt omdat ze alleen pure en meestal lokale ingrediënten gebruiken.’

Dat honderd procent natuurlijke is precies wat hem zo aanspreekt in Italiaanse olijfolie. Het is de reden dat hij vanuit het Brabantse Oisterwijk startte met Olicious. Hij gunt elke Nederlander de geur en smaak van een goede Italiaanse olijfolie. Inmiddels importeert hij zo’n dertig verschillende soorten rechtstreeks uit alle streken van Italië. De olijfboeren bezoekt hij allemaal persoonlijk.

Welke olie past bij welk gerecht?

Elke keer wordt hij weer verrast door de rijke smaken van Italiaanse olijfolie. ‘Wat hier in Nederland extra vergine wordt genoemd, is vaak een mix van oliën uit verschillende landen. Heel anders dan de Italiaanse, biologische oliën waar geen enkele toevoeging aan te pas komt.

Maar welke olie past bij welk gerecht? ‘Het is heel eenvoudig. Je matcht de smaak van de olie bij de ‘intensiteit’ van het gerecht. Bij een lichte, groene salade kies je een delicate olie, bij een pizza met een uitgesproken smaak past een robuuste olie. Weet je het niet zeker? Ga dan voor een medium olijfolie.’ Zelf heeft hij standaard drie soorten olijfolie op het aanrecht staan, van licht naar zwaar in smaak. Die mogen niet ontbreken op een lange borreltafel met familie en vrienden. Uiteraard heeft hij voor elk gerecht de passende olie. Die sprenkelt hij over een salade caprese, over een plakje parmaham of serveert hij bij bruschetta. ‘Eten is veel meer dan consumeren. Doe zoals Italianen: beleef de smaken!’

Bruschetta met geroosterde tomaat en olijfolie

Voor vier personen:

· 4 dikke sneden (desem)brood

· 225 g cherrytomaatjes

· 1 bol buffelmozzarella

· 1 el geroosterde pijnboompitten

· 1 teentje knoflook

· verse basilicum

· snuf zout

· extra vergine olijfolie

1. Verwarm de oven voor op 200°C, doe de tomaatjes met een flinke scheut olijfolie in een ovenschaal en rooster ze een half uurtje.

2. Pureer de mozzarella met 1 el olijfolie, 4 blaadjes basilicum, 1 el pijnboompitjes en zout tot een crème.

3. Rooster het brood licht goudbruin in de oven, wrijf het in met de knoflook en besprenkel met olijfolie.

4. Doe de mozzarellacrème en de tomaatjes op het brood, garneer met basilicum en druppel er nog wat olijfolie over.

