Relaxed en fijn wonen in de levendige stad Eindhoven

Ons LourdeshofVanaf de openbare weg en vanuit de aangrenzende woningen is het duidelijk te zien: de huidige bebouwing van de voormalige schoollocaties aan de Vlokhovenseweg in Eindhoven schreeuwen om verbetering. Projectontwikkelaar Van Grunsven Groep is gestart met de voorbereidingen voor de realisatie van nieuwbouwplan Ons Lourdeshof.

Relaxt en fijn wonen, dat kan binnenkort in Ons Lourdeshof. Het nieuwbouwplan omvat 20 woningen: 19 rijwoningen en 1 vrijstaande woning. Daarnaast wordt het voormalig schoolgebouw in zijn oorspronkelijke staat hersteld, waarin ook nog eens 4 studio’s worden gebouwd. Deze zijn momenteel in ontwikkeling en zullen in een later stadium in verkoop gaan.

Kom wonen in een groen en autovrij woonhof

Het groene en autovrij woonhof Ons Lourdeshof is een thuis, zowel binnen als buiten. Alle woningen zijn gesitueerd rondom een open, gemeenschappelijk woonhof. Met hierbij een natuurlijke inrichting met klimaatvriendelijke elementen, zoals open bestrating en regenwateropvang in een wadi. Ook is er nagedacht over de keuze van de bomen, struiken en planten die erop gericht zijn de biodiversiteit hier te versterken.

De veelzijdige locatie

Ons Lourdeshof maakt deel uit van de wijk Vlokhoven in het noordelijk deel van Eindhoven. In de buurt van dit woonhof vind je een Albert Heijn, Jumbo, Gamma, Boerenbond en Winkelcentrum Woensel, maar ook het Henri Dunantpark en het Catharina Ziekenhuis. In de wijk is een basisschool, kinderdagverblijf en een middelbare school. Voor activiteiten buiten de stad ligt Eindhoven heel gunstig in een centraal knooppunt van diverse rijkswegen. Via de A67 rijd je ofwel naar Venlo en Duitsland, of naar België. De A2 brengt je zowel naar Maastricht als naar Den Bosch/Utrecht. De A58 verbindt Eindhoven via Tilburg, Breda met het westen. Ook per spoor kom je snel op de plaats van bestemming. Er rijden vele streekbussen naar gemeenten in de omgeving van Eindhoven. Via de supersnelle HOV-baan heb je een uitstekende verbinding vanuit het centrum naar Eindhoven Airport. Kortom, Eindhoven verbindt je met de nabije en verre omgeving.

Woon jij straks ook in Ons Lourdeshof?

Momenteel zijn er nog enkele woningen beschikbaar, Het nieuwe Ons Lourdeshof wordt zonder twijfel een heerlijke woonlocatie, waar je fijn kunt wonen en waar je kinderen veilig kunnen opgroeien en spelen. Je hebt hier alle gemakken van wonen in een levendige stad, maar tegelijk van de relaxte atmosfeer in een beschut woonhof. Meer informatie over de wijk en de woningen vind je op de website van Ons Lourdeshof.