Rijpelaal groeit en breidt uit: ‘Elke visliefhebber kan bij ons terecht’

‘Uiteraard kun je bij ons nog steeds terecht voor een lekker broodje gefileerde paling of voor paling in een jasje, onze traditioneel gerookte paling.’ Aan het woord is eigenaar Paul Meulendijks. In 2019 nam hij de palingkwekerij aan de Rijpelberg in Helmond over van zijn vader. Met succes. De kwekerij is in de afgelopen 3 jaar gegroeid en de gerookte paling is inmiddels een begrip in de omgeving. ‘Maar er is meer dan paling. We willen onze klanten blijven verrassen, daarom zijn we continu op zoek naar manieren om uit te breiden. We hebben nu een heel mooi assortiment waar elke visliefhebber iets aan heeft.’