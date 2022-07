Snel weer op de been na een ingreep bij Anna orthopedisch centrum

Stichting St. Anna ZorggroepIn januari van dit jaar kreeg Emmy Nuijten een heupprothese bij het orthopedisch centrum in het Anna Ziekenhuis. Ze onderging jaren geleden eenzelfde operatie en had daarna veel pijn. Maar dit keer verliep het vlekkeloos en is Emmy lovend over de behandeling in het Anna Ziekenhuis. ‘Als ik ooit weer een orthopedische operatie moet ondergaan, ga ik zeker naar het Anna.’ Waar zit hierin het verschil met haar eerdere ervaring? En hoe komt het dat dit orthopedisch centrum zo hoog scoort op patiënttevredenheid?

‘Het Anna Ziekenhuis is een relatief klein ziekenhuis en dat zorgt voor de zogeheten korte lijntjes,’ vertelt orthopeed Dirk Das. ‘Iedereen kent elkaar, weet wie hij aan z’n jasje moet trekken als de patiënt een vraag heeft en het is ons streven dat je altijd je eigen arts ziet, zelfs als je langskomt voor een spoedgeval. Dat zorgt ervoor dat je een band met elkaar opbouwt.’

Die band tussen de arts en de patiënt is belangrijk, volgens deze orthopeed. Het draait immers niet alleen om een kundig team dat perfect een medische behandeling uit kan voeren. ‘Het is zeker zo belangrijk dat we goed weten wat de verwachtingen zijn en daarom is het belangrijk om goed naar de patiënt te luisteren. Vervolgens leggen we duidelijk uit wat er gaat gebeuren en wat de patiënt kan verwachten. Alleen dan kan je echt goede zorg leveren.’

‘Ik sliep dezelfde avond weer in mijn eigen bed’ - Emmy Nuijten

Emmy Nuijten kan dit alleen maar beamen: 'Bij de afdeling orthopedie van het Anna Ziekenhuis werd echt geluisterd naar mijn verhaal. Bovendien sliep ik de avond na de ingreep alweer in mijn eigen bed.'

‘We willen de zorg zo organiseren dat mensen zo min mogelijk ellende ondervinden na de ingreep’, licht Dirk Das toe. “Alles wordt optimaal op elkaar afgestemd, waardoor patiënten die hiervoor in aanmerking komen én dit graag willen een paar uur na de operatie al naar huis kunnen.”

Twee heupen of twee knieën tegelijk opereren

‘In sommige gevallen is het zelfs mogelijk om twee heupen of twee knieën tegelijk te opereren. Dat klinkt verbazingwekkend, maar als de patiënt in redelijke conditie is, heeft dit medisch gezien geen veel groter risico, maar je bent wel in één keer klaar. Normaal gesproken is een patiënt drie tot zes maanden na de eerste operatie wel zover dat de tweede uitgevoerd kan worden, maar als je beide kanten in één operatie laat doen, ben je na drie maanden helemaal klaar. Wij doen dit bij ongeveer tien procent van onze patiënten en dat percentage neemt alleen maar toe, want patiënten geven vaak aan dat ze blij zijn dat alles in één keer achter de rug is. Ik heb nog niemand gehad die er achteraf spijt van had.’

Herstellen met een slimme app

Natuurlijk gaat het wel om een operatie en blijft er een herstelperiode waarbij je braaf je oefeningen moet doen om optimaal te herstellen. Je hoeft hier echter niet elke keer voor naar een fysiotherapeut, want veel patiënten van het Anna orthopedisch centrum worden na de ingreep begeleid met een slimme app. Je krijgt de oefeningen digitaal, waarbij je kunt aangeven hoe het herstel gaat, waarna je een terugkoppeling krijgt of je genoeg hebt geoefend of toch een beetje achterloopt. Zo kan je heel eenvoudig thuis aan de slag en bij vragen of problemen kun je ook direct via de app contact leggen met het ziekenhuis.

Durf je vragen te stellen

Emmy Nuijten kijkt met een positief gevoel terug op het contact met het team van het Anna orthopedisch centrum. "Ik voelde me gehoord en serieus genomen. Ze gaven me het gevoel: 'Het is jouw lichaam, jij bent verantwoordelijk. Wij zijn er om jou daarbij te helpen. Durf je vragen te stellen en je wensen kenbaar te maken, daarvoor is écht ruimte bij Anna.'