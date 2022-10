Stop grensoverschrijdend gedrag in de sport: meld je aan voor de Regeling Gratis VOG

Berichtgeving over grensoverschrijdend gedrag in de sport zorgt ervoor dat sporters en ouders van sportende kinderen steeds meer verwachten van een sportclub als het gaat om veiligheid. Bij het Centrum Veilige Sport Nederland, het meldpunt in de sport bij seksuele intimidatie, misbruik, matchfixing en doping, komen deze meldingen binnen. Met de nieuwe landelijke campagne ‘Samen voor veilige sport’ maakt het Centrum Veilige Sport Nederland van NOC*NSF zich sterk voor een sociaal veiliger sportklimaat. Een VOG voor vrijwilligers draagt hiertoe bij, aldus projectleider Erik Beuker. “Het geeft meer zekerheid over het juridisch verleden van vrijwilligers, zoals (nieuwe) trainers, begeleiders en bestuursleden. Sterker nog, het niet hebben van een VOG is voor steeds meer ouders een reden om hun kind op een andere club te doen. Hoe meer vrijwilligers een VOG hebben, hoe betrouwbaarder en plezieriger de sport wordt.”

Te duur

Voorwaarden

De eerste voorwaarde is dat een vereniging een vertrouwenscontactpersoon heeft. Beuker: “Het liefst is dit een lid van de vereniging dat het eerste aanspreekpunt is bij incidenten. Iemand bij wie je als sporter je verhaal kwijt kunt en met wie je eventuele vervolgstappen kunt bespreken. Binnen de club moet voor alle leden duidelijk zijn dat er een contactpersoon is, evenals wíe dat is.” Een tweede voorwaarde is dat de vereniging een aannamebeleid heeft. “Dit houdt in dat de vereniging van iedere nieuwe coach, begeleider of bestuurslid eerst de achtergrond checkt. Dit kan heel eenvoudig door bijvoorbeeld even te bellen naar de vereniging waar de vrijwilliger vandaan komt.” Een derde en laatste voorwaarde is het opstellen van gedragsregels. “Wat vindt een vereniging belangrijk? Denk bijvoorbeeld aan een verbod op dopinggebruik, discriminatie en hoe om te gaan met sociale media. Het Centrum Veilige Sport Nederland kan verenigingen helpen dit soort regels proactief op papier te zetten.”