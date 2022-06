Successen zijn er om gevierd te worden op deze school!

Scholengemeenschap Were DiElk jaar weer staan de eindexamens voor de deur. Een periode waarin leerlingen hun middelbare schooltijd afsluiten en een bijzondere tijd achter zich laten. Op zoek naar nieuwe kansen en mogelijkheden. De maand juni is van oudsher de maand van alle uitslagen. Ook op SG Were Di in Valkenswaard.

Op donderdag 9 juni waren de leerlingen van Vmbo GT, Havo en Vwo in gespannen afwachting. De leerlingen van Vmbo BK maakten dat op woensdag 15 juni mee. In de ochtenden werd bekendgemaakt welke normen per vak gehanteerd worden: bij hoeveel punten heb je een voldoende? Dan gaan op alle scholen de rekenmeesters aan het werk om vast te stellen wie er geslaagd is en wie (nog) niet.

Alle examendocenten vergaderden over de resultaten en er werd voor elke nog niet geslaagde leerling een persoonlijk advies geformuleerd. Nadat de nog niet geslaagde leerlingen waren verwittigd, konden de mentoren halverwege de middag de verlossende telefoontjes met hun geslaagde leerlingen plegen. De geslaagde leerlingen kwamen maar wat graag aan het einde van de middag naar school om met hun medeleerlingen, hun mentor en docenten op de plaats waar het allemaal gebeurd is, samen met elkaar blij te zijn. Er was een alcoholvrij glaasje bubbels, de geslaagdenvlag van Were Di, enorme blijdschap en veel plezier.

Persoonlijke ontwikkeling

Volledig scherm Maar er zijn veel meer momenten die voor feestvreugde op de school zorgen. Leerlingen vallen om veel meer redenen en veel vaker in de prijzen. Zo behalen leerlingen klinkende resultaten bij een wedstrijd van de Kunstbende in het Van Abbe-museum, bij olympiades van aardrijkskunde of wiskunde, bij sportwedstrijden van Olympic Move, bij de praktijkwerkstukprijzen van OMO, een ontwerpwedstrijd voor beddengoed, of bij het Songfestival. Het zijn allemaal voorbeelden van maatwerk en aandacht voor persoonlijke ontwikkeling.

‘Natuurlijk leren’

In augustus 2022 gaan we verder met de uitbreiding van Were Di Drie met Havo-en Vwo-onderwijs. Daar wordt gewerkt volgens het principe van ‘natuurlijk leren’, waarbij niet uitgegaan wordt van een methode of schoolboek maar van individuele leervragen. Op die manier werken we al vijftien jaar op Vmbo-niveau en sinds een jaar ook op Havo/vwo-niveau. Ook binnen het ‘reguliere onderwijs’ van de school zijn er veel ontwikkelingen in de richting van maatwerk en persoonlijke ontwikkeling. Er wordt steeds meer gelet op de wensen en mogelijkheden van leerlingen, er komt steeds meer maatwerk. Dat is te zien aan de mogelijkheden om een vak op een hoger niveau te doen of door versneld examen in een vak af te leggen.

Uitdagende mogelijkheden

Volledig scherm Voor gymnasiumleerlingen zijn er al vanaf het eerste leerjaar uitdagende mogelijkheden. Zij volgen een breder vakkenpakket met Spaans, drama en Latijn en verdiepen zich elke week bij Expansio in vakoverstijgende onderwerpen. Persoonlijke ontwikkeling staat hoog in het vaandel. Op allerlei manieren kunnen leerlingen ervaringen opdoen die helpen hun eigen kwaliteiten te ontdekken en te ontwikkelen, en, om het maar eens zo te zeggen: om zichzelf te worden.

Ook buiten de lessen: bij de feestcommissie, de leerlingenraad, het songfestival, het orkest, de schoolband, de quiz, de sporttoernooien –er zijn mogelijkheden te over. Alle leerlingen starten in het eigen Brugklasgebouw, om na vier, vijf, of zes jaren (een enkeling een jaartje meer) van de eigen mentor te horen: ‘Je bent geslaagd!’ Via de telefoon –met daarna een feestelijke bijeenkomst op school. Zoals het altijd was en hopelijk ook weer lang zal zijn.

