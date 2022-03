Team uitbreiden nu de grootste uitdaging!

Elk weekend werken, altijd laat thuis, lood zwaar werk, slecht betaald, je ziet je partner nooit meer. Dat is natuurlijk allang niet meer zo, want bij van Ham zijn ze zuinig op hun helden. Goed salaris, overuren toeslagen, zondag toeslagen, nacht toeslagen. Nu de evenementensector weer eindelijk opstart, is voor van Ham het moment aangebroken om weer te gaan groeien. En groeien kun je alleen met de beste mensen, dat is nu de grootste uitdaging. “Mensen hoeven bij ons niet de perfecte CV te hebben, als ze maar gemotiveerd zijn dan zoeken wij wel de baan erbij die het beste past.” Aldus Martijn van den Broek (42), eigenaar van Van Ham Tenten & Podia. ‘’Iedereen is bij ons welkom en de koffie staat altijd klaar om een keer vrijblijvend te praten. Voor iedereen die hier meer over wil weten kan kijken op de volledig nieuwe website werkenbijvanham.com. Deze website is een eerbetoon aan alle huidige helden en toekomstige helden!