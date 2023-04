Vanaf nu statiegeld op blikjes: hier lever je ze in

Cure afvalbeheerVanaf 1 april zit er ook op blikjes drinken statiegeld. Je levert deze vanaf nu in samen met de flessen frisdrank zodat je geld terugkrijgt. In Eindhoven kan dit op een veel plekken, zoals in de supermarkt, op het NS-station of bij jouw sportclub.

Houd de blikjes heel

De overheid heeft dit besloten om de hoeveelheid zwerfafval terug te dringen; het doel is dat negentig procent van de blikjes wordt ingeleverd via de statiegeldautomaten die je voornamelijk in supermarkten terugvindt. Goed om te weten bij het inleveren: het is belangrijk dat de blikjes niet platgemaakt zijn of te erg gedeukt, omdat de machines de barcode moeten lezen. Daarnaast herken je statiegeldblikjes aan het bekende statiegeldlogo, dat ook op flessen is vermeld. Blikjes die geen logo bevatten of te erg zijn beschadigd, mogen in de openbare PBD-containers. Waar deze containers in Eindhoven staan, vind je in dit overzicht terug.

Introductie ‘JA-sticker’

Eindhoven blijft zich inzetten voor afvalvermindering en daarom worden er per 1 juni 2023 ook geen folders meer verspreid in de gemeente. Jaarlijks valt er zo’n 33 kilogram aan ongeadresseerd reclamedrukwerk op de mat, wat een grote impact op het milieu heeft. Daarom mogen folders niet meer zonder instemming van de inwoners bij elk huishouden worden bezorgd. Wil je de folders nog wel ontvangen? Dan kun je een ‘JA-sticker’ op je brievenbus plakken. Deze zit de komende periode in je folderpakket.

Welke alternatieven zijn er? Wil je geen sticker plakken, maar wel weten welke wekelijkse aanbiedingen gelden? Dan kun je ook gebruikmaken van een van onderstaande alternatieven: 1. De website www.kiesjefolders.nl. Hier geeft je specifiek aan welke folders je wel en niet wil ontvangen. Het pakket wat je dan ontvangt, is geadresseerd reclamedrukwerk; 2. De website www.reclamefolder.nl. Hier bekijk je online (digitaal) alle reclamefolders van bedrijven en winkels binnen Nederland, en dus ook de gemeente Eindhoven; 3. Je kunt ook een folder-app downloaden zoals bijvoorbeeld de mobiele ‘reclamefolder app’, deze is gratis te downloaden via Google Play Store (Android) of de App Store (Apple).

Blauwe papiercontainer: veelgestelde vragen en antwoorden

We blijven nog even bij het oud papier. Cure is op dit moment volop bezig met het uitzetten van de blauwe papiercontainer. Dit gebeurt tot en met 25 mei. De nieuwe inzamelroutes voor het oud papier gaan in vanaf april 2023 en het papier wordt dan een keer per vier weken opgehaald. Goed om te weten: in de overgangsperiode mag je jouw oud papier en karton nog los aan straat zetten. Vanaf mei 2023 is het de bedoeling dat de blauwe container aan de straat zet. Voor flat- of appartementbewoners geldt dit niet, zij zijn per brief geïnformeerd.

Meer informatie over de blauwe container vind je terug in het overzicht met veelgestelde vragen.

Aangepaste inzameling rondom de feestdagen

Rondom de feestdagen wordt de blauwe container voor oud papier en karton niet geleegd. De container met restafval of GFT wordt tijdens Pasen, Koningsdag, Hemelvaart of Pinksteren niet geleegd, maar op een andere dag ingehaald. Bekijk in de afvalkalender wanneer Cure de inzameling inhaalt. Je kunt de afvalkalender ook vinden via mijnafvalwijzer.nl of de Cure Afval App.