Vier de feestdagen: klassieke muziek voor het hele gezin

De wereld van klassieke muziek

Rhythmix is het familieconcert waarbij stilzitten onmogelijk is. In deze ontdekkingstocht laten vier enthousiasmerende slagwerkers van Percossa, samen met philharmonie zuidnederland, je de uitersten van het orkest ervaren: van bijna stilte tot de indrukwekkende zindering van een voltallig symfonieorkest. Hierdoor wil en ga je zelf actief luisteren en meedoen. En dat is nu juist de kracht van Rhythmix: vaak zijn kinderen voor het eerst in een concertzaal en klassieke muziek mag dan nog volledig ontdekt worden. Rhythmix verlaagd die drempel drastisch, doordat alles wordt uitvergroot wat met een orkest te maken heeft. Er wordt gespeeld met de etiquette van applaudisseren, zitten en staan. Kinderen ervaren het ritme van de muziek en hierdoor opent ook voor de jongste concertbezoekers misschien de wereld van klassieke muziek.