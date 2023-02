Vier redenen om te kiezen voor een carrière als interim professional in finance

PragmaticsBen je bezig met de afronding van je studie finance & control of ben je (net) afgestudeerd? Dan vliegen de aanbiedingen waarschijnlijk om je oren. Als je nog twijfelt over waar je nu werkelijk aan de slag wilt, is een carrière als interim professional wellicht wat voor jou. Je kunt dan bij verschillende bedrijven rondkijken, ervaring opdoen, een netwerk opbouwen en ontdekken wat echt bij je past.

Werknemer staat centraal

“We hebben te maken met een werknemersmarkt”, zegt Ingeborg Vossen van Pragmatics, “en dat gun ik iedereen die nu op de arbeidsmarkt komt van harte.” Pragmatics is bemiddelaar voor finance professionals bij uiteenlopende opdrachtgevers, met kantoren in Eindhoven en Maastricht. “Maar in onze werkwijze staat de werknemer, of consultant zoals wij ze noemen, altijd centraal. Jouw ambities, wensen en voorkeuren zijn bij ons het uitgangspunt.”

Professionele en persoonlijke ontwikkeling

Volledig scherm © Pragmatics Een echt persoonlijke aanpak is dan ook een van de kernwaarden van Pragmatics. Als professional word je gedurende je loopbaan van junior naar medior naar senior naar principal consultant begeleid door een vaste business manager. Die volgt niet alleen het verloop van de opdracht, maar ook je ontwikkeling op professioneel en persoonlijk vlak. Pragmatics organiseert regelmatig trainingen, cursussen, ronde-tafelgesprekken en kennissessies en biedt daarnaast de mogelijkheid om externe opleidingen te volgen.

Werken binnen je regio of daarbuiten

Ook aan de broodnodige ontspanning is gedacht. Zeker een keer per maand is er een borrel, sportief evenement of iets anders gezelligs om de binding met collega’s en Pragmatics te verstevigen. Belangrijk, omdat je als consultant op locatie van de opdrachtgever werkt. Die opdrachtgevers zijn veelal grote corporate bedrijven, o.a. in food retail, zorg, logistiek en onderwijs, binnen de regio’s Eindhoven en Maastricht. Maar ook voor wie internationale ambities heeft zijn er mogelijkheden. De consultants van Pragmatics worden ingezet op projecten waar behoefte is aan specifieke tijdelijke expertise of juist andersom: op plekken van vaste medewerkers die hun expertise tijdelijk elders inzetten – oftewel backfill. Het gaat hierbij vaak om omvangrijke projecten zoals de implementatie van een ERP-systeem of veranderingstrajecten op finance-afdelingen.

Volledig scherm © Pragmatics

Volgende stap

“Aan het einde van iedere opdracht gaan we opnieuw in gesprek om te kijken wat de volgende stap is”, verzekert Ingeborg. “Het is dus niet zo dat wij je gewoon weer ergens anders plaatsen. Jouw ambities zijn altijd ons uitgangspunt.” Een groot voordeel van werken bij Pragmatics is dat je je als consultant op persoonlijk en professioneel gebied in een razendsnel tempo ontwikkelt. De meeste consultants blijven zo’n vijf jaar en bouwen in die tijd een schat aan ervaring en (zelf)kennis op, plus een waardevol netwerk. ‘’Vanzelfsprekend krijg je een goed salaris en aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden zoals een bonusregeling, 27 vakantiedagen en een pensioenregeling.’’ Kijk op de website voor meer informatie en actuele vacatures.