Vind jouw droomhuis met behulp van een aankoopmakelaar

NVM Zuidoost BrabantZeker als starter is het in een oververhitte woningmarkt tegenwoordig lastig om een woning te vinden. Maar lastig betekent niet onmogelijk. Een aankoopmakelaar die precies weet wat er speelt in de buurt waar jij een woning zoekt, kan je helpen om je droomhuis te vinden.

Debbie Mels, voorzitter NVM Zuidoost Brabant, ziet dat vooral instapklare woningen in trek zijn. Dit heeft te maken met de huidige ontwikkelingen in de bouw- en energiesector. Mels: “Een van de voordelen van een moderne woning ten opzichte van een huis dat nog moet worden verbouwd of gerenoveerd, is dat deze volledig geïsoleerd is. Daarmee maak je een behoorlijke slag in verduurzaming.”

Goed luisteren

Ondanks dat het aantal huizenkopers en hypotheekaanvragen het afgelopen kwartaal is gedaald, is er echter nog steeds sprake van krapte op de woningmarkt. Ook overbieden is nog altijd aan de orde van de dag. Mels begrijpt heel goed dat mensen door wat ze horen in het nieuws, soms door de bomen het bos niet meer zien en wat terughoudend kunnen zijn. Ook een online zoektocht loopt vaak op niets uit; aangeboden woningen blijken al verkocht op het moment dat je contact opneemt met de makelaar. Een aankoopmakelaar kan in dat geval uitkomst bieden. Mels: “We luisteren goed naar de wensen en behoeften van onze klanten. Tijd om achterover te leunen is er niet. We staan juist met onze voeten in de klei.”

Binnen no-time een huis

Een van die klanten is Anna Jansen. Zij zocht maanden naar een huis, maar kreeg elke keer antwoord dat haar gewenste huis al verkocht was. “Iedere keer dat ik de makelaar belde, bleek dat het huis al verkocht was. En die paar keer dat ik wél op tijd was, moest ik nog zo veel uitzoeken na de bezichtiging dat ik onvoldoende voorbereid was om een bod te kunnen doen.”

Ze schakelde daarom een aankoopmakelaar in die is aangesloten bij de NVM. Na een korte intake werd snel doorgepakt. “Al meteen bij de eerste bezichtiging die we samen deden voelde het goed: de makelaar had al informatie over het bestemmingsplan, wist van alles over woningen die in de wijk verkocht waren en had allerlei tips over de zaken die aandacht verdienden aan het huis. En wat écht de meerwaarde was: hij had informatie over bodemverontreiniging gevonden, die ik zelf als leek nooit gevonden zou hebben.” Uiteindelijk had Anna - dankzij de expertise van haar aankoopmakelaar - bij een volgend huis wel succes.

Geen verrassingen

Door de combinatie van actuele gegevens uit de landelijke NVM-databank en lokale kennis hebben NVM Makelaars goed zicht in welke segmenten de kans het grootst is om een koopwoning te vinden. Bovendien is een NVM-makelaar goed op de hoogte van verkochte woningen in een wijk en van eventuele bestemmingsplannen. Mels: “Je hoeft dus niet bang te zijn voor verrassingen zoals een verontreinigde bodem of een torenflat in de achtertuin. Als makelaar geven we tips over allerlei zaken die aandacht verdienen bij een huis.”

Op zoek naar een woning?

