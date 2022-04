Vlieg je vanaf Eindhoven Airport? Zo ga je goed voorbereid op reis

Zeker in de voorjaarsvakantie en de daaropvolgende zomermaanden verwacht de luchthaven veel passagiers. En dat betekent dat het druk is in de terminal en dat passagiers op sommige plekken rekening moeten houden met extra wachttijd. Daarvoor vraagt de luchthaven begrip. Ook worden tips gegeven hoe passagiers zich kunnen voorbereiden op hun reis en hoe zij ervoor zorgen dat er geen extra oponthoud ontstaat. Zo zorgen Eindhoven Airport en passagiers samen voor een mooi voorjaar en een fijne zomer!

Voorbereiding van de reis

1) Check voor informatie en tips de site van Eindhoven Airport www.eindhovenairport.nl/klaar-voor-vertrek en kijk ook op de site van je luchtvaartmaatschappij



2) Reserveer op tijd een parkeerplek op de luchthaven. Zijn de officiële parkeerterreinen van Eindhoven Airport vol? Kom dan met de bus of taxi of laat je afzetten op de Kiss & Ride in parkeergarage P1.



3) Als dat kan, check dan thuis al online in. Dat scheelt tijd (die je misschien liever wilt gebruiken om een kopje koffie te drinken)



4) Neem een of enkele mondkapje(s) mee



5) Let erop dat je handbagage de juiste afmeting heeft en dat je geen overbagage hebt. Kom je er op de luchthaven pas achter dat je extra kilo’s bagage hebt dan betaal je meer en moet je in de rij bij de servicebalie om bij te betalen



6) Kom minstens 2,5 uur van tevoren naar de luchthaven