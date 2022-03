Waar moet je goed opletten bij de aanschaf van een ﻿occasions﻿

Geld.nlDe verkoop van tweedehands auto’s, ook wel occasions genoemd, is de laatste twee jaar flink toegenomen. Misschien ben jij ook wel op zoek naar een tweedehands auto. Hoe pak je dat aan? Waar moet je op letten om geen kat in de zak te kopen?

Waarop letten bij 2e hands auto kopen?

Zoek je een kleinere auto om naar je werk te rijden of voor de wekelijkse boodschappen? Of zoek je een grotere auto die je kunt gebruiken voor vakanties met het hele gezin? Bedenk eerst wat je met de auto wilt en aan welke voorwaarden de auto moet voldoen.

Bedenk daarnaast hoeveel je aan de tweedehands auto wilt uitgeven. Heb je niet genoeg aan je spaargeld? Dan kun je nog een lening afsluiten voor de auto. Op diverse vergelijkingssites voor geld lenen kun je berekenen hoeveel je kunt lenen voor de auto en wat je dus kunt uitgeven.

Check de gegevens van je occasion!

Heb je één of meerdere auto’s gevonden die passen bij je situatie? Check dan of de informatie die de verkoper geeft klopt. Dit doe je door het kenteken in te vullen op de website van de RDW. Ziet alles er normaal uit, dan kun je met de verkoper een afspraak maken voor een het bezichtigen van de auto en een proefrit.

Tips voor bezichtigen en proefrit tweedehands auto

Twee paar ogen zien meer dan één. Het is dus verstandig om iemand mee te nemen tijdens de bezichtiging en proefrit. Let daarnaast op de volgende zaken:



• Vraag naar eventuele schades en mankementen van de tweedehands auto. De verkoper is verplicht je dit te vertellen, zeker als je er expliciet naar vraagt.

• Kijk naar de onderhoudshistorie en kilometerstand van de 2e hands auto.

• Controleer de auto op zichtbare schades.

• Check ook de banden, vooral of de profieldiepte in orde is.



Controleer verder tijdens de proefrit:



• Of alle lampen het doen.

• Of alle knoppen voor de verschillende functies in de auto goed werken.

• Tijdens het rijden of het gas geven, optrekken, remmen en schakelen soepel gaat.

• Of je tijdens het rijden geen gekke geluiden hoort, zoals piepjes of gerammel van onderdelen van de auto.

Laat je niet opjagen en onderhandel over de prijs

Neem na de proefrit niet meteen een beslissing. Laat thuis nog even de ervaringen bezinken. Zodra je de beslissing hebt genomen om de auto te kopen, ga je onderhandelen over de prijs. Via internet kun je gemakkelijk opzoeken wat een redelijke prijs is voor vergelijkbare auto’s. Zo weet je of de prijs die de verkoper vraag redelijk is of dat je beter een lager bod kunt doen.

Als jullie vervolgens tot een deal zijn gekomen en een koopovereenkomst hebben getekend, moet je de auto overschrijven op je naam. Je kunt dit bij een dealer op locatie doen of anders bij een postkantoor of via de website van de RDW.

Let op! Vanaf het moment dat de auto op jouw naam staat, moet je deze ook zelf verzekeren. De premies voor autoverzekeringen verschillen flink per verzekeraar. Ga dus eerst online de autoverzekering vergelijken voor je een keuze maakt. Zo voorkom je dat je onnodig te veel betaalt.