‘We helpen in het oplossen van de lange wachtlijsten in ziekenhuizen’

“Het grote verschil met een gynaecologische afdeling in een ziekenhuis? Bij ons heb je korte wachtlijsten, een eigen dokter die je kent en kan je zelfs behandeld worden zonder doorverwijzing van de huisarts, als je dat wilt natuurlijk”, zegt gynaecoloog dr. Liesanne Bouwma.

Afspraak binnen een week

Ze is de drijvende kracht achter Karmenta en startte de specialistische praktijk voor gynaecologie en urologie om in te spelen op het veranderende zorglandschap. Bouwma: “Voor veel zorg hoeven patiënten eigenlijk helemaal niet naar het ziekenhuis. Wij helpen in het oplossen van de lange wachtlijsten in ziekenhuizen. Bij ons kun je vaak dezelfde week nog terecht voor een afspraak.” Dat geldt voor zowel vrouwen als mannen: van bloedverlies en overgangsklachten tot een erectiestoornis of seksuologie, iedereen kan bij Karmenta in Schijndel een Heesch langskomen. “We doen hier alles behalve verloskundige zorg vanaf 12 weken zwangerschap en spoedoperaties. Ook steeds meer mannen met medische problemen weten ons te vinden, want er werkt ook een uroloog in ons team”, vertelt Bouwma.

Volledig scherm © Karmenta Zorg

Je eigen gynaecoloog

De gynaecologe merkt dat veel patiënten het fijn vinden om dezelfde arts te hebben, iets wat in het ziekenhuis niet altijd haalbaar is. “Door onze kleinschaligheid ben je nooit een nummer. We zijn een kliniek waar je je als patiënt welkom voelt. Daarnaast heb je hier altijd dezelfde gynaecoloog die weet wat er speelt. Voor veel vrouwen is dat erg waardevol. Vertrouwen is heel belangrijk. Zeker voor vrouwen uit een andere cultuur, die andere normen en waarden hebben voor wat betreft het delen van medische problemen. In ons zorggebied gaat het uiteindelijk vaak over schaamte.”

Poolse en Arabische spreekuren

Karmenta start daarom met een Pools en Arabisch spreekuur én met de nieuwe, ervaren fertiliteitsarts Amani Aloraiby. “Taal- en cultuurtechnisch een behoorlijke kwaliteitsslag”, zegt Bouwma daarover. “Poolse en Marokkaanse vrouwen hebben dezelfde ziektes en dezelfde zorgbehoeften, maar voelen zich vaak geremd in het Nederlandse zorgsysteem, en natuurlijk ook door taal of schaamte. Door Amani, die de Arabische taal spreekt en de cultuur begrijpt, voelen vrouwen zich sneller vertrouwd. Voor Poolse mensen organiseren we Poolse spreekuren, met een Pools sprekende poli-assistent.” Binnenkort (14 november) is hiervoor een informatieavond in Heesch.

Volledig scherm © Karmenta Zorg

Vergoed door de verzekering

Net als in het ziekenhuis valt ook de zorg bij Karmenta onder de vergoeding door de ziektekostenverzekering, maar niet altijd voor 100%. Nog niet alle zorgverzekeraars hebben een contract met Karmenta. Voor een flink deel van het bedrag dat niet vergoed wordt, kan de kliniek voor gynaecologie en urologie korting verlenen via de coulanceregeling. Zo hoef je dus niet voor de keuze te staan of je een behandeling of ingreep wel of niet moet doen. “Uiteindelijk vullen wij met onze professionals het ‘capaciteitsgat’ van ziekenhuizen in en voldoen we met onze kleinschaligheid sneller aan de behoefte aan mannen- en vrouwenzorg”, besluit gynaecoloog dr. Bouwma.

