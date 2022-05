Weet jij hoe je het maximale uit jouw bewegen haalt?

Om in beweging te kunnen zijn moet ons lichaam goed functioneren. Er zijn meerdere redenen te bedenken waarom we niet altijd zo mobiel zijn als dat we zouden willen. Dat kan te maken hebben met ouderdom, een spierblessure of simpelweg door een aangeboren beperking. De complexiteit van ons gestel zorgt ervoor dat de oplossing niet altijd bij onszelf te vinden is. Simpelweg rust nemen of accepteren dat je minder kan is misschien niet wat je vooruit helpt. Je wilt tevreden zijn, doen waar je gelukkig van wordt en waar je lichaam toe in staat is. En elke vorm van ondersteuning kan je hierin een stapje verder helpen.