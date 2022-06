Werken in de horeca? The sky is the limit bij Eindhoven Airport

Liefde voor koffie

Vermaat is uitbater van vier horecagelegenheden op Eindhoven Airport, waarvan twee vóór de security check gevestigd zijn. Zelfbedieningsrestaurant La Place is de grootste locatie, met een groot panoramaterras dat uitzicht biedt op de start- en landingsbaan. STRIPES, dat al om half vijf ’s ochtends opengaat, is de jongste horecazaak op Eindhoven Airport. “Een knipoog naar de Eindhovense wijk Strijp S”, zegt Smetsers. Bij deze horecazaak met bar, lounge en een buitenterras staan lokale producten en liefde voor koffie centraal. Smetsers: “Met veel zorg en aandacht bereid door onze barista’s.”

Zelfbedieningsrestaurant The Cloud Club achter de security is de drukste locatie van Vermaat op Eindhoven Airport. Smetsers: “Iedereen in de vertrekhal kan terecht bij The Cloud Club.” In grand café The Bar kunnen reizigers genieten van een van de speciaalbiertjes van de tap of een goed glas wijn. “De businessclub van PSV is hier geregeld aan de bar te vinden. Bij een internationaal toernooi sluiten de PSV-spelers vaak aan.”

Aanpakkers

Vermaat heeft op Eindhoven Airport verschillende vacatures te vervullen. Een daarvan is die van allround medewerker, in te zetten in alle restaurants. Smetsers: “Ervaring is niet per se vereist. We leren iemand graag al doende de kneepjes van het vak.” Mogelijkheden om je te ontwikkelen zijn er volop. “Een aantal medewerkers is hier begonnen als medewerker, om vervolgens door te groeien naar floormanager en daarna horecamanager. Dit zien we graag, maar het is zeker geen must.”