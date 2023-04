Wilma over Grip op pijn: het resultaat overtreft al mijn verwachtingen

B-Fysic FacilitairChronische pijnklachten. Wilma kan erover meepraten. Ze had vaak pijn. Haar energie nam af, haar conditie ging ongemerkt achteruit en ze werd onzeker over haar eigen kunnen. Maar dat is verleden tijd. Als je haar nu hoort praten is het nauwelijks voor te stellen dat pijn haar leven beheerste: ze is vrolijk, fit en actief. “Ik loop weer achttien kilometer”, zegt ze trots. Hoe heeft ze dat voor elkaar gekregen?

Wilma had geluk, vindt ze zelf. Zij werd door haar huisarts doorverwezen naar Grip op Pijn. Een behandeltraject dat is ontwikkeld door B-Fysic. “De benadering bij dit traject is heel anders dan bij behandelingen die puur zijn gericht op het verminderen van de pijn”, vertelt Tom Dekkers, therapeut bij B-Fysic.

Pijn zonder direct aanwijsbare oorzaak

“In de reguliere behandelingen wordt er een direct verband gelegd tussen de oorzaak van de klachten en de pijn. Je hebt bijvoorbeeld pijn aan je schouder en dat wordt veroorzaakt door een ontsteking. Binnen het Grip op Pijn-traject kijken we naar veel meer facetten: hoe ga je met pijn om? Hoe kijk je tegen je eigen pijnklachten aan? Wat kun je er zelf aan veranderen? Wat kunnen we er samen aan veranderen? Hiervoor werken we samen met een multidisciplinair team van fysiotherapeuten, ergotherapeuten en eventueel psychologen.”

Tom spreekt trouwens liever niet over chronische pijnklachten. “De term ‘chronisch’ wordt in de volksmond vertaald als: ‘Ik kom er nooit meer vanaf’, maar dat is niet helemaal juist. Daarom spreken we liever over aanhoudende pijnklachten. Daarmee bedoelen we pijnklachten die langer dan drie maanden duren en dat kan van alles zijn, van hoofdpijn tot enkelklachten. Sommige aanhoudende pijnklachten hebben een aanwijsbaar component in het lichaam, zoals aanhoudende pijnklachten nadat iemand door zijn enkel is gegaan, maar veel aanhoudende pijnklachten hebben geen aanwijsbaar component.” Als voorbeeld noemt Tom iemand met uitstralende pijn in het been. “Diegene gaat naar de neuroloog en er wordt een MRI gemaakt, maar vervolgens komt daar niks uit.”

Volledig scherm © B-Fysic Facilitair

Er speelt altijd meer dan hetgeen waarvoor ze komen

Volgens Tom is dat te verklaren doordat er bij mensen met aanhoudende pijnklachten altijd meer speelt dan hetgeen waarvoor ze komen. Om dat te verduidelijken, noemt hij de bekende ijsberg. Het topje steekt boven het wateroppervlak, maar er zit nog veel meer van de ijsberg onder het water. “Dit zijn vaak de ‘pijnklachten’ waarvoor de patiënt komt. Tijdens dit behandeltraject gaan wij onder dat wateroppervlak kijken om uit te zoeken wat er achter de pijn zit.”

Wilma knikt instemmend: “Nadat ik door de huisarts was doorverwezen, kwam ik bij Tom terecht. Hij zei tegen mij: ‘Jouw denken, wat betreft de belastbaarheid van jouw lichaam, klopt niet’. In eerste instantie was ik geschokt, ervan overtuigd dat met mijn denken niets mis was. Maar ik werd ook nieuwsgierig. Wat klopt er niet? En hoe kan ik dat veranderen?”

Grip op pijn

“Na een intake ben ik het programma Grip op Pijn gaan volgen. Ik heb het niet altijd makkelijk gehad in het traject, want er kwam ook veel oud zeer naar boven. Maar Tom was er als een coach: bemoedigend, steunend en soms confronterend. Precies wat ik nodig had.”

Volledig scherm © B-Fysic Facilitair “Het resultaat van het traject overtreft mijn verwachtingen. Ik heb niet alleen minder pijn, ook mijn zelfbeeld is positief veranderd en mijn zelfvertrouwen is toegenomen. Vriendinnen merken dat ik vrolijker en energieker ben. In plaats van het vermijden van bepaalde lichamelijke activiteiten, voel ik me nu juist uitgedaagd. De kwaliteit van mijn leven verbetert nog steeds.”

Lees hier meer over het programma Grip op pijn.

Bekijk meer Ga naar de dossierpagina Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.