Winkelen in de historische binnenstad van Weert

Stichting Weert MarketingDe feestdagen staan weer voor de deur. De periode van herinneringen ophalen, samen tijd doorbrengen en feestvieren is aangebroken. Ook de historische binnenstad van Weert blijft niet achter en is versierd met sfeervolle verlichting. De stad is gereed om het winkelende publiek een echt feestdagen gevoel te geven. In aanloop naar de feestdagen verras je je geliefde met een lokaal gekocht en met liefde verpakt cadeau.