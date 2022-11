Yasemin is verslingerd aan haar werk in de thuiszorg

In de thuiszorg ben je als wijkverpleegkundige de spin in het web, vertelt Yasemin. ‘Wij organiseren de zorg voor onze cliënten en zijn eindverantwoordelijk. Als er iets is bel ik met de huisarts of de apotheek, of ik schakel de fysiotherapeut in als bepaalde handelingen niet meer goed gaan.’ In haar team wordt gewerkt met Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV-ers). De verpleegkundige of verzorgende IG is de vaste contactpersoon van een aantal cliënten waarmee elk halfjaar een evaluatiegesprek plaatsvindt, samen de familie. ‘Alle verantwoordelijkheid die bij mijn werk komt kijken vind ik erg prettig.’