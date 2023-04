Zo kies je een nieuwe fiets die echt bij je past

E-bike blijft populair

Een week lang gratis e-bike of e-bakfiets testen

Dat het goed is om een fiets eerst te testen, weet familie Vermeulen uit ervaring. Hij ziet regelmatig dat mensen met een heel andere fiets naar huis gaan dan waar ze voor kwamen. “Als je je online oriënteert, kies je toch vaak op reviews van anderen. Zelf op een fiets rijden is belangrijk om te weten of een fiets bij je past”, aldus de vakman. Bij John Vermeulen Fietsen Geldrop staan daarom dagelijks ruim twintig testfietsen klaar.

Optimaal comfort

De juiste fietshouding is belangrijk. Door een verkeerde maat kunnen allerlei lichamelijke klachten ontstaan. “Daarom doen we altijd een framemaatbepaling en zorgen wij ervoor dat de zadel- en stuurverhoudingen goed zijn afgesteld, zodat je optimaal op de fiets zit.”

Ook de zadelkwaliteit is belangrijk. Hierbij hoef je als koper niet altijd genoegen te nemen met het zadel dat er toevallig op zit. “Wij bieden hiervoor binnen drie weken een gratis omruilgarantie aan. Iedere bips is anders en of een zadel echt lekker zit, merk je pas als je je fiets echt gaat gebruiken.”

Al 85 jaar een begrip in de regio

John Vermeulen Fietsen Geldrop bestaat sinds 1938 en is een echt familiebedrijf. Er was ook een winkel in Eindhoven, maar die heeft familie Vermeulen recent van de hand gedaan. “Mijn vader gaat eind dit jaar een stuk minder werken. Ik heb besloten alle aandacht op de winkel in Geldrop te houden. Ik doe liever een winkel voor 110 procent dan twee voor 90 procent.”