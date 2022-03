Zo voorkom je geuroverlast en ongedierte in je kliko

Cure AfvalbeheerDe lente komt eraan! De zon zal zich vaker laten zien en de temperaturen lopen weer op. Door de hogere temperaturen kan het zijn dat je te maken krijgt met geuroverlast en ongedierte in jouw GFT-kliko. Niet fijn! In dit artikel geeft Cure Afvalbeheer tips om deze overlast te voorkomen. En ze informeren je graag over andere zaken die je moet weten over de afvalinzameling in Eindhoven.

Handige tips

Het is een bekend probleem dat jaarlijks terugkeert: veel stank en ongedierte in je GFT-kliko. Cure Afvalbeheer geeft je 8 tips hoe je deze overlast kunt voorkomen:



• Zet de container zoveel mogelijk in de schaduw, zeker niet in de felle zon;

• Laat nat GFT-afval uitlekken voor je het in de container doet;

• Wikkel snel bedervende en sterk geurende etensresten als vlees en vis in een dunne krant;

• Doe wat proppen krantenpapier onder in de container, dit voorkomt dat er GFT-afval achterblijft na het ledigen en het absorbeert eventueel aanwezig vocht. Een laagje stro, een kartonnen eierdoos kan hier ook toe dienen;

• Vul jouw GFT-kliko in laagjes: leg op een laag keukenafval een laagje gras, bladeren of ander droog tuinafval;

• Maak de container regelmatig schoon met bijvoorbeeld groene zeep (niet met chloor, dit product is schadelijk voor het milieu);

• Luchten kan geuroverlast voorkomen. Het klinkt tegenstrijdig, maar de deksel op een kier te zetten, waardoor er continue lucht bij kan, scheelt veel;

• Klimop is giftig voor maden. Af en toe een paar verse takjes klimop in de container helpt om maden te voorkomen;

GFT-afval scheiden

We blijven nog even bij het groente-, fruit- en tuinafval. Op dit moment wordt jouw GFT-afval elke twee weken ingezameld door Cure. De ideale tijd dus om stil te staan bij het afval wat wel en niet thuishoort in de GFT-kliko. Op onderstaande afbeelding van Milieucentraal is te zien hoe je het afval goed scheidt:

Wist je dat: Tuinafval groter dan 30 centimeter niet in jouw groene kliko thuishoort? Dit mag je naar de milieustraat brengen.

Overtollige medicatie

Wist je dat er elk jaar tenminste 190.000 kilo aan medicijnresten in het oppervlaktewater terechtkomt. Dat is slecht voor het waterleven en lastig voor de zuivering van drinkwater. Om het water schoon en gezond te houden, kun je voortaan alle medicijnen die je niet meer gebruikt naar de milieustraat of apotheek brengen.



Op 14 maart 2022 is de bewustwordingscampagne #brengonsterug gestart in Eindhoven. De focus ligt op het juist retourneren van overtollige medicatie. Rik Retour en zijn vrienden verkondigen de boodschap: breng restmedicatie terug naar de apotheken en milieustraten. De campagne wordt ondersteund door apotheken en huisartsen in de gemeenten Eindhoven en de milieustraten van de gemeente Eindhoven. Meer informatie over de campagne is hier te vinden.

Informatie beschikbaar in 11 talen

De inwoners van Eindhoven zijn een mooie smeltkroes van verschillende nationaliteiten. Dit zorgt voor een leuke en interessante samenstelling van de inwoners. Wij snappen dat het niet altijd voor iedereen even duidelijk is hoe het werkt met afvalinzameling in Eindhoven. Vandaar dat er op de Cure-website relevante informatie over afvalinzameling terug te vinden is in 11 verschillende talen. Deze informatie is in de vorm van een digitale folder te downloaden.

Wist je dat?

Cure voortaan ook matraszakken verkoopt via de webshop? De inzet van deze zakken zorgt ervoor dat matrassen schoon en droog blijven. Op deze manier blijven de matrassen geschikt voor hergebruik. Daarnaast kan je makkelijk via de Cure-site een melding van een volle of kapotte container maken. Ook wanneer je ergens bijzet afval ziet, kun je dit aangeven via de invulformulieren. Met het melden van deze afwijkingen help je ons om te zorgen voor een schone en nette woon- en werkomgeving.

