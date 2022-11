Zo voorkom je vervuiling van het GFT-afval

Vervuiling van 10%

Steeds vaker wordt het ingezamelde Groente, Fruit, Tuinafval en Etensresten (GFT/E) afgekeurd. Dit wil zeggen dat er te veel ‘vervuiling’ bij dit type afval zit. Er is sprake van vervuiling wanneer er meer dan 2% afval tussen het GFT/E afval zit wat hier niet in thuishoort. Op dit moment zit Eindhoven op een vervuiling van 10%. Dit komt doordat er afvalsoorten in het afval zitten die hier niet thuishoren. Denk aan plastic zakken, zwembadjes, stenen, keien en grind, boomstronken, zand en kattenbakkorrels. Het gevolg hiervan is dat de vrachtauto’s die het afval ophalen kapot gaan, waardoor de bakken later (of soms niet) geleegd worden. Bovendien raken goed herbruikbare grondstoffen verloren, wat erg zonde is. Het verbranden van restafval is namelijk een stuk duurder. De gemeente moet daardoor de afvalstoffenheffing verhogen en dat voelen alle Eindhovense inwoners in de portemonnee.

Minder GFT-inzameling in de winter

Het is dus erg belangrijk om het GFT-afval goed te scheiden. In de winter wordt de GFT-bak overigens minder vaak geleegd, omdat er tijdens deze maanden minder groente-, fruit- en tuinafval is. De meeste containers zitten na twee weken pas halfvol en daarom worden vier reguliere inzamelmomenten geskipt. In het voorjaar van 2023 gaat het normale (tweewekelijkse) ophaalschema weer in.

Afvalkalender 2023

In de Cure Afvalkalender kun je online inzien wanneer jouw containers worden geleegd. Voor 2023 zijn er wat wijzigingen doorgevoerd: zo wordt niet meer op vaste dagen hetzelfde afvalsoort opgehaald. Vanaf januari 2023 kan het zijn dat in de ene week het restafval op maandag wordt opgehaald en de andere week het GFT-afval op donderdag of dat beide afvalsoorten in dezelfde week aan de beurt zijn. Download de Cure Afval App daarom tijdig via de Appstore of Google Play store. Zo weet je zeker dat je de juiste container op de juiste dag buiten zet.

Nieuwe container komt eraan

Volgend jaar wordt een nieuwe ophaaldag aan de planning toegevoegd, want vanaf maart 2023 krijgen de meeste Eindhovense huishoudens een nieuwe blauwe (mini)container. Deze is bedoeld voor het papier en karton en wordt elke vier weken geleegd. Alle woonadressen die de container krijgen, worden hier vanaf januari over geïnformeerd.

