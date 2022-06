Zonder bril of lenzen overdag scherp zien!

Optiek VerhoevenWist jij dat er een manier is om overdag scherp te zien, zonder bril of lenzen? Voor min sterktes tot -5 is er namelijk een andere oplossing mogelijk. Een oplossing waar je vrij weinig van merkt en die ook niet zoals laseren definitief is. De oplossing heet Nachtlenzen! Is dat niet wat voor jou? Bij Optiek Verhoeven leggen we je graag de voordelen van Nachtlenzen uit.

Comfort en vrijheid

Overdag scherp zien zonder bril of lenzen? Er gaat een wereld voor je open met Nachtlenzen. Nachtlenzen draag je als je slaapt. En terwijl je slaapt, corrigeren de lenzen je ogen. Overdag kan je dan scherp zien zonder bril of lenzen. Nachtlenzen zijn een goede oplossing als je last hebt van je lenzen, door bijvoorbeeld droge ogen of vuiltjes achter de lens. Doordat je overdag geen lenzen draagt, heb je hier dus geen last van. Nachtlenzen geven je comfort en vrijheid wanneer dit het belangrijkst is, namelijk als je wakker bent.

Ideaal voor sporters

Het dragen van Nachtlenzen is dé manier om vrijuit te kunnen sporten. Of je nu hardloopt, tennist, hockeyt of zwemt, met Nachtlenzen kun je je volledig focussen op je sport en de wedstrijd. Je draagt overdag geen lenzen of bril, en toch zie je alles haarscherp. Geen zorgen over het verliezen van je lenzen of het beslaan van je brillenglazen. Ook geen jeukende, geïrriteerde of droge ogen meer door het dragen van lenzen. Maar ook tijdens de vakantie of als je ‘s avonds uitgaat, kan je precies doen waar jij zin in hebt. Je hoeft niet bang te zijn dat je lenzen aan het einde van de dag droger aanvoelen of minder lekker zitten. Want Nachtlenzen draag je als je slaapt.

Hoe werken Nachtlenzen

Nachtlenzen zet je in voordat je naar bed gaat. Terwijl jij slaapt, corrigeren de lenzen je ogen. Nachtlenzen raken eigenlijk niet je ogen, maar drijven op je traanfilm. Door de speciale vorm van de lens zorgt de traanfilm ervoor dat de voorkant van je hoornvlies iets platter wordt. Daar voel je helemaal niets van. De volgende ochtend haal je de lenzen uit. Je kunt dan zonder bril of lenzen één of twee dagen scherp zien. Als je, om wat voor reden dan ook, stopt met het dragen van Nachtlenzen, dan keren je ogen vanzelf terug naar hun oorspronkelijke vorm.

Interesse in Nachtlenzen?

Hebben we je interesse gewekt? Wil je graag meer weten over Nachtlenzen? Je bent van harte welkom bij Optiek Verhoeven, onze contactlensspecialisten vertellen je namelijk graag meer. Zij zijn namelijk gespecialiseerd in het aanmeten van Nachttlenzen. In de maanden juni en juli doen we je ook nog eens 50 procent van de aanmeetkosten cadeau! Maak een afspraak bij Optiek Verhoeven, dan nemen we alle tijd voor je. En kijken we samen of Nachtlenzen een oplossing voor jou zou zijn. Je vindt onze winkels op www.optiekverhoeven.nl