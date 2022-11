100.000 Russische soldaten op het kerkhof of in het ziekenhuis (en bijna net zoveel Oekraïners)

Het is nauwelijks voorstelbaar: de afgelopen negen maanden zijn 100.000 Russische soldaten in Oekraïne op het kerkhof beland of in het ziekenhuis.

Voor wie zich daarbij iets wil voorstellen: 100.000 gesneuvelden en zwaar gewonden, dat is twee keer een uitverkochte Kuip. Tel je het geschatte aantal dode of gewonde Oekraïense soldaten erbij op dan kun je het Rotterdamse stadion nog eens twee keer vullen. Een andere inschatting, van de Verenigde Naties, is dat deze oorlog tot nu toe aan tenminste 6500 burgers het leven heeft gekost. Minstens 20 miljoen Oekraïners zouden op de vlucht zijn geslagen.

Maar meest spraakmakend in die trieste aantallen is vooral de enorme hoeveelheid Russische soldaten die het niet meer kan navertellen. De Amerikaanse generaal Mark A. Milley maakte het aantal van 100.000 wereldkundig, zich baserend op data van Amerikaanse inlichtingendiensten. Vertrouwelijke cijfers dus zonder toelichting. Het Britse ministerie van Defensie schatte in september al dat er 80.000 dode en gewonde Russische soldaten waren. Moskou en Kiev zelf geven vooralsnog extreem lage sterftecijfers die vast niet kloppen: je wilt de vijand geen inzicht geven in de vermindering van je slagkracht. Het laatste officiële cijfer uit Moskou volhardt al maanden in bijna 6000 dode militairen.

Sterren en strepen

Er is een gespecialiseerde app die de militaire begrafenissen van Russische officieren in Rusland turft. ‘Dit is het minimum aantal bevestigde gesneuvelde officieren’, preciseren de makers van die app die zich zeggen te baseren op formele overlijdensberichten. De teller bij Russen met sterren en strepen (15 november) staat op 1457 doden. Daaronder 10 generaals, 44 kolonels en 290 kapiteins.

Op basis van álle overlijdensadvertenties die - tegen de zin van het Kremlin - worden verzameld in steden en dorpen door Russische onderzoeksjournalisten zou je uitkomen op ruim 8000 gesneuvelden. De Oekraïense legerleider generaal Zaloezjny liet zich deze zomer ontvallen dat er aan zijn kant 9000 doden vielen te betreuren.

Slag

Peter Wijninga, oud-kolonel en defensiespecialist van het Haags Centrum voor Strategische Studies, houdt ook een slag om de arm over het aantal gesneuvelde en gewonde soldaten. ,,Het varieert inmiddels tussen de 60.000 en 100.000. Een onafhankelijke Russische nieuwsbron spreekt van 90.000. Dan heb je het over gesneuvelden en zwaar gewonden die niet meer kunnen vechten. Ik durf zelf geen schatting meer te maken. Het zijn er tientallen duizenden, zoveel is zeker, waarschijnlijk met een licht voordeel aan Oekraïense kant.”

Als de inschattingen van de Russische legerleiding correct waren geweest dan was deze ‘speciale militaire operatie’ in Oekraïne allang afgerond, met heldenbegrafenissen voor een relatief klein aantal gesneuvelden. Misschien zoveel als in de laatste oorlog waar Russen streden, in Syrië. Daar sneuvelden tussen 2015 en 2020 tenminste 264 Russische dienstplichtigen en huurlingen. Tragisch maar te overzien.

Tekst gaat hieronder verder.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Strijd gaat komende maanden door

Er zijn ook complicaties bij het tellen want Rusland telt alleen Russen en bijvoorbeeld niet Tsjetsjenen of Serviërs die in Russische dienst bij bosjes zouden zijn gesneuveld, met name te midden van de pro-Russische separatisten in Donbas. Daartegenover staat een onbekend aantal vrijwilligers, leden van diverse extreemrechtse groepen uit onder andere Hongarije en Bulgarije, die met Oekraïense troepen in diezelfde Donbas optrokken.

Er strijden naar verluidt minstens 20.000 vrijwilligers uit 52 landen aan Oekraïense kant. Amerikanen, Britten, Canadezen, Duitsers en Fransen vormen de grootste groepen. Tenminste twee Nederlanders zijn gesneuveld in deze oorlog en onlangs ook één Japanner. Tientallen westerlingen zouden zijn omgekomen aan Oekraïense kant. Syriërs die Vladimir Poetin werden aangeboden (een wederdienst van de Syrische president al-Assad) vonden hun graf aan Russische kant. En dan zijn er nog de Oekraïners uit de Donbas die onder de wapenen zijn geroepen door Moskou om te vechten tegen Oekraïners die namens Kiev strijden. Vooral die Donbassers zouden de laatste maanden onevenredig veel verliezen hebben geleden.

De verwachting is dat de strijd de komende tijd doorgaat, ondanks de koude wintermaanden. Aan beide zijden zal het dodental verder oplopen waarbij de Russen nu nauwelijks getrainde rekruten in de strijd werpen. Wijninga: ,,Zeker is wel dat mobilisatie, opleiding, training en uitrusting aan Oekraïense kant veel beter lopen, waardoor zij beter in staat zijn hun verliezen aan te vullen en de strijd voort te zetten.”

Bekijk hier onze video’s over de oorlog in Oekraïne: