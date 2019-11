11 jaar cel voor dood Nederlandse in Melbourne

Woede in Australië: agent schiet zwarte jongen neer, die daarna sterft omdat ziekenhuis dicht is

14 november In het noorden van Australië is een golf van verontwaardiging op gang gekomen nadat een zwarte tiener (19) door een politieagent werd neergeschoten en stierf omdat er geen medische zorg voor hem was. Duizenden mensen zijn de straat opgegaan om te protesteren tegen de betrokken instanties. Constable Zachary Rolfe (28), de agent die volgens de demonstranten racistisch zou zijn, is gisteravond beschuldigd van moord.