12 gewonden bij explosie politiebus Turkije

Op foto's op sociale media is te zien dat een voertuig van de lokale politie is geëxplodeerd. Ambulances en brandweerwagens zijn onderweg naar de plek waar de explosie heeft plaatsgevonden. Meerdere media spreken over een aanslag op de politie, maar dat is nog niet bevestigd.



Mersin is een belangrijke havenstad, gelegen in het zuiden van Turkije tegenover Cyprus. De stad telt meer dan 840.000 inwoners.