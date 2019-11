17-jarige Amerikaan krijgt levenslang voor doodschieten vader en scholier (6)

Een Amerikaanse tiener die op 14-jarige leeftijd twee mensen doodschoot, is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf zonder kans op vervroegde vrijlating. De rechter vond dat schutter Jesse Dewitt Osborne als volwassene berecht kon worden, bericht The New York Times .

De inmiddels 17-jarige Osborne doodde in 2016 zijn vader, de 47-jarige Jeffrey Osborne, in zijn woning. Daarna stapte hij in zijn vaders pick-uptruck en reed naar de vijf kilometer verderop gelegen Townville Elementary School en schoot daar meerdere mensen neer, waaronder een leraar.



De 6-jarig Jacob Hall overleed aan zijn verwondingen. Osborne verklaarde in de rechtbank zijn daden te betreuren. ,,Ik wou dat dit nooit was gebeurd. Ik weet niet hoe ik dit kon doen.” Hij bekende schuld aan de moord op zijn vader en de scholier alsmede poging tot moord op twee andere leerlingen en de leraar.

50 à 60 slachtoffers

Volgens het Openbaar Ministerie was Osborne van plan geweest om veel meer slachtoffers te maken. Aanklager David Wagner liet tijdens het proces weten dat de jeugdige schutter de aanslag op de school van tevoren had gepland en, in online berichten, had gezegd ‘te hopen’ op 50 à 60 slachtoffers.

Osborne zou zich maandenlang hebben voorbereid op de schietpartij en zijn plannen kort ervoor hebben verfijnd. Zo bestudeerde hij de reactietijd van hulp- en politiediensten en zocht hij via Google naar informatie over de Columbine High School-schutters Eric Harris en Dylan Klebold.

‘IJskoude moordenaar’