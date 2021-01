21 brandweerlieden gewond bij vuurzee in New York

‘Man met de hoorns’ wil tégen Trump getuigen tijdens afzettings­pro­ces ‘omdat hij geen gratie kreeg’

29 januari De QAnon-sjamaan; de halfnaakte, getatoeëerde man met een bontmuts met hoorntjes op zijn hoofd die begin januari het Capitool bestormde, zegt zwaar teleurgesteld te zijn in Donald Trump. Volgens zijn advocaat is hij dan ook bereid om het impeachmentproces tegen de voormalig president, op wie hij ‘smoorverliefd’ was, bij te wonen om er tegen hem te getuigen.