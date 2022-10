22 kinderen doodgeschoten in kinderdagverblijf Thailand, schutter schiet ook eigen vrouw en kind dood

Zwangere lerares

In Thailand zijn massale schietpartijen zeldzaam. Twee jaar geleden doodde een soldaat die boos was over een vastgoeddeal minstens 29 mensen. Wel is het wapenbezit in Thailand hoog in vergelijking met sommige andere landen in de regio. Daarnaast zijn er veel illegale wapens die het land werden binnengesmokkeld uit door conflicten verscheurde buurlanden.