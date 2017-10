250 meter lang je vrouw op je rug dragen voor 10 kratten bier

In Virginia (VS) deden tientallen deelnemers mee aan het North American Wife Carrying Championship. Het doel van deze wedstrijd? Meer dan 250 meter survivallen mét je vrouw op je rug. De snelste wint daarmee 10 kratten bier en een geldprijs. De wedstrijd waaide ooit over vanuit Finland, waar een krijgsman zijn potentiële hulpjes een parcours liet afleggen met een dame op hun rug, om zo te kijken of de mannen sterk genoeg waren om in zijn dienst te treden.