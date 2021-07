‘26 Colombianen en 2 Amerikanen achter moord op president Haïti’

Volledig scherm Hoofd van de nationale politie Leon Charles tijdens de persconferentie van donderdag. © REUTERS De autoriteiten volgden de vermoedelijke moordenaars woensdag naar een huis in een buitenwijk van hoofdstad Port-au-Prince. Na een vuurgevecht werden 17 verdachten aangehouden, 15 Colombianen en twee Amerikanen. Politiechef Leon Charles toonde donderdag tijdens een persconferentie Colombiaanse paspoorten, geweren, machetes, walkie-talkies en materialen, waaronder betonscharen en hamers. ,,Buitenlanders kwamen naar ons land om de president te vermoorden’’, aldus Charles. ,,Het waren 26 Colombianen, geïdentificeerd door hun paspoort, en twee Haïtiaanse Amerikanen.’’

,,We zullen ze berechten’’, zei Charles donderdagavond tijdens een persconferentie, terwijl de zeventien arrestanten met handboeien om op de grond zaten. Een van de gearresteerde Amerikanen met Haïtiaanse roots zou een voormalige bewaker zijn van de Canadese ambassade in Haïti. De ambassade van Canada in hoofdstad Port-au-Prince heeft daarop nog niet gereageerd.

De Colombiaanse minister van Defensie Diego Molano zei in een verklaring dat voorlopige informatie erop wees dat de betrokken Colombianen gepensioneerde leden van het Colombiaanse leger zijn. Hij zei dat de regering in Colombia zou meewerken aan het onderzoek. Ook het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken gaf aan met het onderzoek mee te werken, maar kon daarentegen niet bevestigen of Amerikaanse staatsburgers gearresteerd waren.

Moïse (53) werd woensdagochtend vroeg in zijn huis vermoord. De daders deden zich voor als agenten van het Amerikaanse drugsbestrijdingsagentschap DEA. De Haïtiaanse ambassadeur in de Verenigde Staten liet na afloop van de moord weten dat deze was uitgevoerd door ‘professionals’ en dat de aanval ‘goed voorbereid’ was geweest. Volgens onderzoeksrechter Carl Henry Destin is de president door twaalf kogels geraakt en hebben de aanvallers zijn kantoor en slaapkamer geplunderd, schrijft de Haïtiaanse krant Le Nouvelliste.

Martine Moïse, de vrouw van de president, raakte bij de aanval gewond. Ze is intussen voor verzorging overgebracht naar een ziekenhuis in de Amerikaanse staat Florida. De dochter van de president, Jomarlie Jovenel, verschool zich tijdens de aanval in de slaapkamer van haar broer. Een huishoudster en een andere werknemer van de president werden door de aanvallers vastgebonden.

Gespannen situatie

De situatie in het land is gespannen. Donderdagochtend verzamelde een woedende menigte zich rondom het huis in Port-au-Prince waar de verdachten zich hadden verschanst, waarbij op straat geparkeerde auto’s in brand werden gestoken. De spanningen worden nog eens vergroot doordat niet voor iedereen duidelijk is wie er nu aan de macht is. Volgens de Haïtiaanse grondwet zou Moïse moeten worden opgevolgd door de voorzitter van het Hooggerechtshof, maar de opperrechter is recent overleden aan de gevolgen van Covid-19. Daardoor is er een onoverzichtelijke situatie ontstaan over de opvolging van de president.

Interim-premier Claude Joseph heeft de leiding van het land in handen genomen, gesteund door de politie en het leger. Eigenlijk zou Joseph vervangen moeten zijn door Ariel Henry, een neurochirurg die een dag voor de moord op de president door Moïse tot minister-president was benoemd. ,,Ik ben de premier’’, zei Henry tegen persbureau The Associated Press, eraan toevoegend dat het land zich momenteel in een ,,exceptionele en verwarrende situatie bevindt’’.

Volledig scherm De Haïtiaanse interim-premier Claude Joseph tijdens een persconferentie donderdag. © AP

Volgens Helen La Lime, de VN-gezant voor Haïti, leidt premier Claude Joseph het Caribische land tot er verkiezingen worden gehouden. Dat zal gebeuren op 26 september, zoals voor de moord op Moïse al was gepland, zei minister van Verkiezingen Mathias Pierre donderdag. Pierre noemde de doorgang van de verkiezingen ,,een vereiste voor een stabieler land, een stabieler politiek systeem’’.

Joseph heeft voor een periode van twee weken de noodtoestand in het land uitgeroepen.

Volledig scherm Verdachten en door de politie in beslag genomen wapens tijdens de persconferentie. © AP

Volledig scherm De vermoorde Haïtiaanse president Jovenel Moïse op archiefbeeld. © REUTERS