27 door taliban ontvoerde vredesactivisten vrijgelaten in Afghanistan

Gezinsdrama Christelij­ke kerk geschokt: pastoor (52) en twee kinderen komen om bij zwembaddra­ma

16:24 De man die op kerstavond om het leven kwam bij een tragisch incident in een zwembad in een vakantieresort in Spanje, is een 52-jarige Britse pastoor. The Redeemed Christian Church of God, een kerk met 5000 vestigingen in meer dan honderd landen, reageert verbijsterd op het overlijden van Gabriel Diya en zijn kinderen van negen en zestien. ,,Dit is een zeer moeilijke tijd.”