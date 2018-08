29 kindergraven voor slachtoffers aanslag schoolbus Jemen

In de cel in Dubai, na één glaasje wijn tijdens vlucht

22:19 Ellie Holman heeft met haar dochter Bibi (4) drie dagen in een gevangenis in Dubai in de Verenigde Arabische Emiraten gezeten. Bij de landing bleek het visum van de tandarts uit de Britse stad Sevenoaks niet helemaal in orde én had ze ook nog eens een glaasje wijn gedronken. Ze dreigt nu een jaar in het land te moeten blijven voor de definitieve afhandeling van haar zaak.