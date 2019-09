29 lichamen gevonden in Mexicaans massagraf: waarschijnlijk drugsafrekening

Exitpoll Israel: premier Netanyahu niet langer de grootste

22:01 In Israël is volgens de eerste exitpolls het centrumlinkse blok Blauw en Wit met 34 zetels nipt de grootste geworden bij de verkiezingen. De Likud-partij van de huidige premier Benjamin Netanyahu krijgt er 33. In totaal zijn er 120 zetels te verdelen in het Israëlische parlement.