33-jarige TikTokker, die bekendstaat om z'n extreme eetvideo’s, overleden aan hartaanval

Het is ook via TikTok dat het overlijden van Taylor is bekendgemaakt. ,,Hij is gestorven aan een vermoedelijke hartaanval”, aldus z'n broer Clayton in een filmpje. ,,Met spoed is hij overgebracht naar het ziekenhuis, maar amper anderhalf uur later blies hij daar z’n laatste adem uit. Z'n overlijden heeft onze familie diep getroffen, al doet het deugd om te zien hoeveel fans hij had. Blijf als eerbetoon dan ook massaal z'n video’s bekijken.”