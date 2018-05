4 jaar cel en levenslange rijontzegging voor Belg na doodrijden Nederlander

Geert W. raakte zelf lichtgewond bij de aanrijding, waarbij Gerrit de Heus, die op dat moment met collega's een bak koffie dronk, de dood vond. De twee andere Nederlanders raakten zwaargewond toen de auto zich op 22 januari met hoge snelheid de shop in boorde. W. kon vanwege zijn verregaande staat van dronkenschap lange tijd niet worden verhoord. Zakenman W. is, zo meldt Het Laatste Nieuws, al vijf keer eerder veroordeeld voor beschonken rijden. Ook werd hij veroordeeld wegens zijn aandeel in een miljoenenfraude met valse schoonmaakfacturen en pleegde hij in 2015 een vluchtmisdrijf na een ongeval. Bij zijn aanhouding had de Belg een promillage van 2,64 in het bloed.

'Hij werd gedood'

Met het veroorzaken van het dodelijke ongeval riskeerde W. tien jaar cel. Rechter Chris De Rooy was in zijn vonnis dan ook bijzonder fel. ,,Het slachtoffer is niet gestorven in het verkeer'', stelde de magistraat. ,,Hij werd gedood.'' Hoewel W. in formele zin niet de intentie had om iemand te doden, had hij zich bewust moeten zijn van de mogelijk fatale afloop van zijn rit.



Ondanks zijn eerdere veroordelingen wegens dronken rijden, besloot W. toch achter het stuur te kruipen. Reden voor de rechter om hem tot een celstraf te veroordelen in plaats van een voorwaardelijke straf, zoals zijn advocaten wilden. ,,Deze man is ziek, alcoholverslaafd'', betoogden de raadslieden. ,,Een gevangenisstraf is geen passend middel om in dit geval herhaling te voorkomen.''



De rechter ging niet mee in die redenatie en veroordeelde W. tot vier jaar cel, een boete van 4000 euro en een levenslang rijverbod. De doodrijder zelf was niet aanwezig bij het vellen van het vonnis. ,,Om de rust in deze zware zaak te bewaren'', aldus zijn advocaten. W. zit vast, maar heeft de mogelijkheid tegen zijn veroordeling in beroep te gaan.